Sp.a na 150.000 huisbezoeken: “Minimumpensioen van 1.500 euro, dààr draait het om” Peter Lanssens

22 mei 2019

17u23 0 Kortrijk De partijen zitten in de laatste rechte lijn naar de verkiezingen. De jonge sp.a-kandidaten Maxim Veys (32) uit Kortrijk en Melissa Depraetere (27) uit Harelbeke deden met hun campagneteams al ruim 150.000 huisbezoeken. “We voelen dat het bij mensen vooral om pensioen en werkbaar werk draait”, vinden ze. Ze voerden woensdag actie in het Textielhuis in de Rijselsestraat in Kortrijk.

“We zijn tegen het slechte pensioenplan van de huidige regering. Als we de Zweedse coalitie laten verdergaan, werken we straks langer dan we leven. Sp.a wil een minimumpensioen van 1.500 euro netto per maand realiseren, voor wie 42 jaar heeft gewerkt. Dat doen we niet door een extra belasting te heffen. Veel mensen vinden ons voorstel nodig en rechtvaardig. Ze zijn ontgoocheld in CD&V, N-VA en Open Vld”, vertellen Maxim en Melissa.

Het financieren? Een deel komt van een verhoging van de solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen.” Melissa Depraetere en Maxim Veys

Solidariteitsbijdrage hoogste pensioenen

Hoe sp.a het allemaal laat financieren? “Het Planbureau rekende uit dat er 1,8 miljard euro voor nodig is”, stellen Maxim Veys en Melissa Depraetere. Een deel komt van een verhoging van de solidariteitsbijdrage van de hoogste pensioenen. “We spreken wel enkel over wie netto minimum 3.500 euro pensioen per maand heeft, wat minder dan vijf procent van de bevolking is”, zeggen ze. Verder komt het grootste deel volgens sp.a uit algemene middelen. Een derde deel komt van het afromen van de beheerskosten voor het pensioensparen bij de banken. “We doen nog tot en met zaterdag huisbezoeken”, zeggen de twee sp.a-kandidaten. “Om nog meer mensen te overtuigen. Want driekwart van de mensen komt nu niet aan een minimumpensioen van 1.500 euro per maand. Dat kan zo niet verder. We zijn niet tevreden als we niet iedereen mee hebben. Ook jongeren liggen er wakker van. Dat voelen we tijdens debatten in scholen. Het thema overheerst. Tot slot: we vinden werken met een loopbaancriterium (sp.a gaat dus voor 42 jaar werken, red.) eerlijker dan met eenzelfde pensioenleeftijd voor iedereen. Want laaggeschoolden leven beduidend minder lang (in goede gezondheid) en beginnen vroeger met werken.”