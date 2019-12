Souad Abihi wil àlle Kortrijkzanen laten samenleven in diversiteit: “Begin met een simpele goeiedag” Peter Lanssens

31 december 2019

09u18 0 Kortrijk Souad Abihi (30) mist haar intrede in Kortrijk niet. De nieuwe programmaregisseur Samenleven laat komende zaterdag op de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking op de verlaagde Leieboorden naast gratis frietjes ook hamburgers in àlle soorten serveren. Dus onder meer ook halal en koosjer, om rekening te houden met alle (geloofs)gemeenschappen. Er wordt over die nieuwe aanpak om meer diversiteit op evenementen te krijgen stevig gediscussieerd in Kortrijk. Mensen vragen zich ook af: wie is Souad Abihi? “. Praten is zo belangrijk. Begin met een simpele goeiedag”, vertelt de master in verpleeg- en vroedkunde en de vroegere projectmedewerker zorg in AZ Groeninge.

Vrijgezel Souad Abihi heeft zeven zussen en een broer. De familie is afkomstig van de woestijnstad Guelmim in de Sahara in Marokko en woont al jaren in de Tientjesstraat in Harelbeke, in ‘het huis met de vele dochters’. Haar vader werkte 40 jaar in Isolava in Wielsbeke. Alle kinderen studeerden met succes.

Raakvlakken

Souad Abihi, ze was nog een peuter toen het gezin naar ons land verhuisde, zoekt als veelzijdige vrouw naar raakvlakken tussen werelden. Dat straalt af op hoe Souad in het leven staat: “Zo draag ik geen hoofddoek, maar volg ik wel de ramadan”, vertelt ze. “Ik drink geen alcohol, maar feest graag. Mijn Nederlands is prima, net zoals mijn Arabisch en West-Vlaams. Ik draag even graag een broekpak als traditionele kledij. Ik vier het offerfeest, maar waardeer ook kerst. Mijn doel en droom is om doelgroepen overbodig te maken. Mensen altijd maar weer in vakjes stoppen – Vlamingen, Marokkanen, Afghanen,… – werkt niet. Laat ons het voortaan over Kortrijkzanen hebben, elk met hun goeie en minder goeie kanten. Ik zeg niet dat we allemaal dikke vriendjes moet worden. Maar we kunnen op zijn minst proberen om elkaar te aanvaarden en rekening te houden met elkaar. We kunnen veel van elkaar leren. Neem nu bijvoorbeeld de ramadan. Bij moet doet een maand sober leven beseffen hoe goed we het wel hebben. Want voor veel mensen is elke dag een volle koelkast hebben niet vanzelfsprekend. En het is goed om je lichaam af en toe eens te ontgiften. Het maakt me alerter, ik denk er helderder door na.”

Een groet is universeel

Van arbeiders tot professoren: Souad Abihi mengt zich in allerlei kringen. “Ik heb steenrijke vrienden, vrienden uit de middenklasse en vrienden die hun best doen om rond te komen”, vertelt Souad. Ze wordt door haar dichte omgeving vooral als warm, positief nieuwsgierig, gedreven, loyaal, enthousiast en gevoelig omschreven. “We blijven te vaak in onze eigen sociale kringen hangen”, zegt ze. “Durf uit je comfortzone te treden. Dat begint met op straat een simpele goeiedag te zeggen, tegen iedereen. Een groet is universeel. Toch zijn we het niet gewoon, in een wereld die rond individualisme draait. Omdat we angst hebben hoe de andere zal reageren. Als ik een pauze heb, trek ik graag de stad in. Om me op een bankje te zetten en bijvoorbeeld lukraak senioren aan te spreken. Die schrikken zich eerst vaak een hoedje. Sommigen stoppen zelfs snel hun handtas weg. Maar eens we aan het praten zijn, ontdooien ze. ‘Maar gij zijt een goeie’, zeggen ze dan. Praten is zo belangrijk. Leef en laat leven.”

Verdraagzaamheid

“Behandel een andere zoals je zelf behandeld wil worden. Durf nog een stap verder te gaan, door andere culturen bewust op te zoeken. Ga eens naar slager Khalid in de Pluimstraat, bekend voor zijn heerlijke merguezen. Ga iets eten in Pita Pyramide in de Onze-Lieve-Vrouwestraat, een aanrader. We hebben met Sphinx in de Brugsesteenweg zelfs een Egyptisch restaurant in Kortrijk. Zin in pizza? Trek eens naar pizzeria Ouali in de Doorniksestraat, waar culturen elkaar ontmoeten. Let op, het werkt enkel in beide richtingen hé. Zo kan het voor sommige mensen zeker goed zijn om meer Nederlands te lezen. Een tip voor hen: bezoek boekenhuis Theoria eens. Er zijn verder interessante horecazaken met veel diversiteit in Kortrijk zoals Irish Pub Mary’s in de Kapucijnenstraat en The Social Club en De Dingen in de Budastraat. Ah, er zijn zo veel leuke adresjes zoals ook frituur Davy in Bissegem, patisserie Deherripon in de Brugsesteenweg, Charlou Delicatessen in de Voorstraat,…”

Brandjes blussen

“Ontmoeten werkt verdraagzaamheid in de hand”, gaat Souad verder. “Zonder er een sprookje van te willen maken. Natuurlijk zijn er dingen die niet goed lopen in Kortrijk. Die benoemen we en pakken we aan. Criminaliteit is van alle tijden. Maar wie overal brandjes ziet en die nog verder aanwakkert in plaats van ze te blussen, wil gewoon alles slopen. Benoem problemen, maar probeer er altijd een constructieve oplossing voor te vinden. Sta niet enkel aan de zijlijn te roepen. Dat helpt niemand vooruit.”

Weg naar arbeidsmarkt vinden

Souad Abihi bouwde tijdens haar eerste maanden als programmaregisseur Samenleven haar netwerk in Kortrijk uit. “Interne en externe diensten, verenigingen zoals de Unie der Zorgelozen, scholen, de politie, de procureur, noem maar op, ik stelde me overal voor”, zegt Souad. Ze zit nu in de laatste rechte lijn om in 2020 een reeks concrete acties uit te rollen. We lichten een tipje van de sluier. Zo laat de stad in samenwerkingsovereenkomsten met onder meer OC’s, buurtcomités en organisatoren van feesten zoals Sinksen voortaan àltijd een clausule samenleven toevoegen. “Omdat iedereen met ons moet nadenken over hoe we de stad diverser maken. Zónder de eigen Vlaamse cultuur te vergeten. Dat blijft de start van alles”, benadrukt Souad. Ook opmerkelijk: de stad zit binnenkort met partners zoals de VDAB rond de tafel om inwoners te zoeken die omwille van sociale en/of culturele redenen de weg naar de arbeidsmarkt niet vinden. “Praat met die mensen, soms gaat het over eenvoudige praktische zaken”, vertelt Souad. “Zo ken ik een Marokkaanse vrouw met vier kinderen die niet op de hoogte was dat je ook voor deeltijds werken aan dertig procent kan kiezen. Eens ze dat wist, vond ze toch snel werk.”

Laaggeletterden

Verder opvallend: de stad zal binnenkort met onder meer de organisatie Open School in overleg gaan om actief op zoek te gaan naar laaggeletterden in Kortrijk. “Eén op zeven is laaggeletterd en dat zijn heus niet enkel nieuwkomers hoor”, vertelt Souad. “Werk die drempels weg, want het is een algemeen probleem. We moeten de kennis van het Nederlands nog meer stimuleren, via opleiding en stages. We gaan trouwens ook actief op zoek naar kleuters die niet naar school gaan, samen met het agentschap opgroeien en het CLB.” Tot slot nog deze: er wordt onder meer met de politie werk gemaakt van een project om samen het veiligheidsgevoel in Kortrijk te verhogen. “Door bijvoorbeeld in gesprek te gaan met jongeren die in een bepaalde buurt voor turbulentie zorgen”, vertelt Souad Abihi. “En tegelijk ook goed naar de politie te luisteren. Want het gaat vaak gewoon over meer respect hebben voor elkaar”, aldus Souad Abihi. Voor de volledigheid: Souad is ook de oprichter van Hshoema. Die vzw doorbreekt taboes rond psychische moeilijkheden en kwetsbare thema’s binnen de gezondheidszorg, over alle mogelijke (geloofs)grenzen heen. Zo organiseert de vzw tal van activiteiten zoals lezingen en praattafels.