Sophie (52) schenkt boomhut van 10.000 euro aan jeugdzorg De Korf Peter Lanssens

07 januari 2020

12u16 17 Kortrijk Handels- en horecazaken in Kortrijk hielden in december een lotjesactie voor De Warmste Week. Wie een lotje van 5 euro kocht, maakte kans op een boomhut van 10.000 euro van Artilignum uit Kuurne. Sophie Baert (52) uit de Pater Davidstraat nabij het Gebroeders Van Raemdonckpark in Kortrijk wint de boomhut. Maar omdat ze in een flat woont en dus geen plaats heeft, schenkt ze de boomhut aan bijzondere Jeugdzorg De Korf, met vestiging op de Pottelberg in Kortrijk.

Sophie Baert - één aangekocht lotje bleek genoeg om de boomhut te winnen - kreeg via via contactgegevens van De Korf. “Ik vernam dat ze er voor buitenspeelmateriaal aan het sparen zijn. Een boomhut van 10.000 euro is een groot cadeau voor De Korf, ze gaan het hopelijk goed kunnen gebruiken”, vertelt ze. “Ik schenk de hut met plezier aan De Korf. Want ik ben op mijn leeftijd een boomhut ontgroeid (lacht). Er is hier voor het appartementsgebouw wel plaats in een parkje, maar we doen het niet zo. De hut is voor De Korf”, aldus Sophie. Tot slot: de lotjesactie zelf bracht ruim 11.000 euro voor Make-A-Wish op. Die organisatie betaalt alle kosten, die aan een hartenwens van een levensbedreigend ziek kind verbonden zijn. Make-A-Wish gelooft in de helende kracht van die wensen.