Sofie en Mike openen nieuwe takeaway Deelite: “We wachten niet tot de coronacrisis voorbij is” Peter Lanssens

08 april 2020

11u48 12 Kortrijk Kortrijk heeft een nieuwe takeaway. Deelite focust op verse en gezonde voeding. “We hebben te veel geïnvesteerd in onze nieuwe zaak om te wachten tot de coronacrisis voorbij is”, vertellen Mike Maelfait (47) en Sofie Hugelier (45). Ze zetten meteen in op een paasmenu en paasontbijtjes.

Deelite is ingericht in een pand in de Beheerstraat 1, vlak bij Appel. Het aanbod is nu aan de lente aangepast. Met een ruime keuze slaatjes, zoals asperge met kervelmousseline, parelcouscous en thai beef. Net nu een nieuwe handelszaak openen, je moet het maar doen. Maar Mike Maelfait en Sofie Hugelier, ook zaakvoerders van Café Tartine aan de Sint-Maartenskerk, draaien de gashendel vol open. Deelite is in deze uitzonderlijke tijden zeven dagen op zeven open, telkens van 7 tot 20 uur.

Slapeloze nachten

“We benadrukken dat niemand drempelvrees hoeft te hebben”, vertelt het koppel. “We respecteren de regels op vlak van social distancing. Iedereen houdt netjes afstand in de takeaway. We besloten midden december al om voor Deelite te gaan. Toen was er van de coronacrisis nog geen sprake. We hebben al enkele slapeloze nachten achter de rug, maar we gaan er volledig voor. We lanceren meteen ook een paasmenu en paasontbijtjes, die afgehaald of geleverd kunnen worden. Normaal hebben we ook tien plaatsen om in Deelite zelf even te zitten en iets te drinken of te eten. Maar dat laten we momenteel uiteraard niet toe.”

Studenten

Deelite ligt naast Frietlounge Appel. Dat is op een paar meter van de werf voor een nieuwe autotunnel tussen rotonde Panorama en stadsdeel Weide. Deelite ligt verder naar de politierechtbank in de Beheerstraat en het justitiepaleis in de Nolfstraat. De locatie voor de nieuwe handelszaak is dan ook bewust gekozen. “We zouden hier een divers publiek hebben”, vertellen Sofie en Mike. “Met naast advocaten ook studenten van hogeschool Howest en universiteit UGent, campus Kortrijk. Zodra de coronacrisis voorbij is, pakken we met studentendeals uit. Betaalbare gezonde voeding dus als alternatief voor fastfood. We kijken ook uit naar het moment waarop de werken op Appel voorbij zijn. Dan zitten we aan een prachtige groene boulevard tussen het station en stadsdeel Weide. Het zal nog enkele jaren duren voor het zover is, maar het wordt sowieso een topbuurt.”

Veggie en vegan

De naam Deelite staat voor ‘delicious & light’. Het aanbod – met onder andere ook dagelijkse suggesties van de chef, een assortiment veggie en vegan, meetingbroodjes, tapasschotels, (vegan) kaas- en charcuterieplanken op maat, ontbijt aan huis, gluten- en lactosevrij brood en taartjes op bestelling en verrassende limonades van de tap – ontdek je op www.deelite.eu. Er is ook een Facebookpagina. Deelite heeft verder aandacht voor het milieu door bijvoorbeeld op ecologische en recycleerbare verpakkingen en bekers in te zetten. Tot slot: Deelite werkt samen met de koerierdienst Deliveroo.