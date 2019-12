Sociaal plan voor 82 ontslagen bij Vandewiele goedgekeurd Joyce Mesdag

09 december 2019

18u06 0 Kortrijk Vandaag werd het sociaal plan bij Vandewiele in Marke goedgekeurd door de werknemers, met 88% van de stemmen.

Dat laten de vakbonden in een gzamenlijk persbericht weten. “Bij de aankondiging op 29 augustus had de werkgever de intentie geuit om 90 werknemers te ontslaan”, zegt Vincent Deganck van ABVV Metaal. “Na overleg in het kader van de wet Renault konden we dit getal reduceren tot 82 ontslagen, waarvan maximaal 64 naakte ontslagen. De resterende medewerkers kunnen vertrekken onder het stelsel van SWT, het vroegere brugpensioen. De werkgever heeft zich in het sociaal plan ook geëngageerd om werk te maken van een ‘future proof’-opleidingsplan, Dit om de toekomst van Vandewiele in België te kunnen vrijwaren, en medewerkers mee te laten evolueren met nieuwe technologieën.”