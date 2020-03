Snelheidsduivels met één derde verminderd bij nieuwe coronacontroles LSI

26 maart 2020

15u30

Bron: LSI 0 Kortrijk Bij nieuwe snelheidscontroles op de kalmere coronawegen in Kortrijk, Kuurne en Lendelede zijn dinsdag 85 automobilisten bekeurd. Bijna 12% van de 717 gecontroleerde voertuigen reed te snel. Dat is één derde minder dan bij de eerste snelheidscontroles in coronatijd vorige week, toen ruim 18% tegen de lamp liep.

Door de verminderde capaciteit om processen-verbaal van snelheidsovertreders in deze coronatijden te verwerken en de extra taken die de politie moet op zich nemen om de naleving van de strenge maatregelen af te dwingen, adviseerde West-Vlaams procureur Filiep Jodts eerder nog om snelheidscontroles even naar het achterplan te duwen. Maar de politiezone Vlas waarschuwde via haar sociale mediakanalen al meteen dat dit op hun grondgebied geen vrijgeleide zou zijn voor hardrijders en hield woord. Dat leverde vorige week al 290 (18,19%) snelheidsovertredingen op.

Dinsdag volgden snelheidscontroles langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke, Stationsstraat in Lendelede, Bavikhoofsestraat in Kuurne en Meensesteenweg in Bissegem. Dat leverde 85 te snelle voertuigen op een totaal van 714 op (11,90%). De Bavikhoofsestraat in Kuurne bleek de negatieve uitschieter: 40 van de 180 (22%) gecontroleerde voertuigen reed er te snel. De gemeten topsnelheid was 91 km/u. “Deze resultaten zijn al beter dan bij de vorige snelheidscontroles tijdens de coronamaatregelen. Niettemin zullen gerichte snelheidscontroles in Kortrijk, Kuurne en Lendelede verder ingepland worden zodat het duidelijk blijft dat snelheidsduivels geen misbruik kunnen maken van het rustiger verkeer”, aldus de politiezone Vlas.