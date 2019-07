Snelheidscontroles in Kortrijk en Rollegem Alexander Haezebrouck

16 juli 2019

12u41 0

week voert de politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) snelheidscontroles uit in Kortrijk en Rollegem. In Kortrijk doen ze dat in de Condédreef en langs de Ijzerkaai. In Rollegem flitst de politie in de Rollegemseweg. De politie kondigde hun snelheidscontroles zelf aan via hun Facebookpagina, op die manier zijn de bestuurders gewaarschuwd om niet te snel te rijden.