Sms-parkeren via 411 loopt mank? Betalen kan nu ook via bankapp, kredietkaart of Payconiq Peter Lanssens

18 november 2019

17u25 0 Kortrijk Vlaams ombudsman Bart Weekers waarschuwde even geleden dat sommige gsm-abonnementen het sms’en naar de dienst 411 niet ondersteunen. Enkele Kortrijkzanen kregen zo ten onrechte een parkeerboete. Parko reageert nu ook, door de betaalopties sterk uit te breiden en zo de positie van 4411 te verzwakken. Zo wordt het mogelijk om te betalen met een kredietkaart, zoals Bancontact en Maestro, of via uw bankapp of Payconiq.

Ook nieuw in Kortrijk: je betaalt langs de straat zonder je te registreren en zonder je aan te melden, wat handig is. En je krijgt telkens een bevestiging van betaling. Er is nog meer. De verschillende parkeerzones KOR1 (kortparkeren op straat) en KOR2 (dagparkeren op straat) zijn nu in Google Maps geïntegreerd. Met andere woorden: je ziet in Google Maps altijd in welke parkeerzone je precies bent. Je vergissen is dus eigenlijk niet mogelijk. Belangrijk: het gebruik is gratis. Er is dus geen transactiekost, zoals bij 4411. Je krijgt bovendien toegang tot de desktopversie van m.parko.be, met info over lopende parkeerabonnementen en bewonerskaarten indien je die hebt. Je ziet er ook een betaalhistoriek, met een duidelijk overzicht van eerdere parkeersessies.

Parkeren was nog nooit zo eenvoudig in Kortrijk. En dat zonder bijkomende transactiekosten. Het is een perfect alternatief voor het sms-parkeren. Schepen van Mobiliteit Axel Weydts

Trend

“De mobiele en gratis start-stop Parko-toepassing wordt nu al steeds vaker gebruikt”, zegt schepen van Mobiliteit Axel Weydts (sp.a). “We zetten die trend verder. Parkeren was nog nooit zo eenvoudig in Kortrijk. En dat zonder bijkomende transactiekosten. Het is een perfect alternatief voor het sms-parkeren.”