Smikkel in de lift: al 17 horecazaken zetten kinderen op eerste plaats Peter Lanssens

23 juli 2019

09u47 0 Kortrijk Wie in een horecazaak mascotte Smikkel opmerkt, weet dat families met kinderen er meer dan welkom zijn. Het project om meer jonge gezinnen op restaurant te laten gaan, werd een jaar geleden opgestart. Het begon met dertien deelnemers. Nu zijn er dat al zeventien. Ze houden deze zomer een kleurwedstrijd.

Kikker Smikkel klinkt misschien banaal. Maar het initiatief is een must. Want er zijn in Groot-Kortrijk al jaren opmerkingen over eetgelegenheden die amper naar gezinnen omkijken. Al zeventien horecazaken brengen daar verandering in. Zo pakken ze uit met spelletjes, strips, kleurboekjes, eetstoeltjes, meer aandacht voor kindergerechten op de menukaart, aangepast sanitair, enzomeer.

Bon van 20 euro

En tijdens de zomer is er nu een kleurwedstrijd. Wie in een van de horecazaken een kleurplaat met het campagnebeeld van Zomer in Kortrijk inkleurt en indient, maakt kans op een ‘smikkelbon’ ter waarde van 20 euro. De wedstrijd loopt tot en met 30 augustus. Een onschuldige kinderhand maakt de winnaars in de loop van september bekend. De bon inruilen doe je dan in de zaak waar de prijs werd gewonnen, binnen de periode aangegeven op de waardebon en in het bijzijn van het winnende kind. “Het is niet altijd evident om met jonge kinderen te gaan uiteten”, zegt schepen van Ondernemen Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Horecazaken met het familievriendelijke label ontvangen jouw kinderen echter met open armen. We helpen als stad graag om hen daarbij te ondersteunen en in de kijker te plaatsen.” De deelnemende horecazaken zijn Byttebier – La Cantine, Bistro Parkhotel, Café Rouge, De Groene Wandeling, De Heeren Van Groeninghe, De Koekedoze, De Neerbeek, Eethuis Walle 111, Noen, Huis van de Grootjuffrouw, Kaffee Damast, Ode’s, Salon EnVie, Souffleur, Tarterie, Vincent en Wafel Atelier. Info: www.kortrijk.be/uitetenmetjegezin.