Smeulende sigaret in rooster zet kelder leegstaand winkelpand onder de rook Alexander Haezebrouck

29 augustus 2019

12u08 0 Kortrijk In de Doornikstraat in het centrum van Kortrijk sloegen enkele passanten donderdagmorgen omstreeks 10.30 uur alarm nadat ze rook zagen komen vanuit een rooster ter hoogte van de voormalige kledingzaak MS mode.

De brandweer snelde ter plaatse en kon het vuur snel doven. “De kelder van het leegstaande pand stond volledig onder de rook”, zegt Yves Dubois van de hulpverleningszone Fluvia. “Die kelder hebben we verlucht. De brand ontstond nadat een voorbijganger allicht een sigarettenpeuk in de rooster had gegooid. Via die rooster waren bladeren terechtgekomen in de kelder van het pand, die vatten vuur door de smeulende sigaret.” De schade bleef erg beperkt, niemand raakte gewond.