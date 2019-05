Smartphonedieven gesnapt op de trein, net voor vertrek naar Doornik VHS

28 mei 2019

17u51 0 Kortrijk De politie van de zone Vlas heeft maandagavond vier jonge Fransen opgepakt die even tevoren aan de achterkant van het station een jongedame beroofd hadden van haar smartphone. De vier zijn in hun thuisland gekend bij het gerecht.

Een jonge vrouw alarmeerde maandagavond rond kwart na negen de politie om te zeggen dat ze achtervolgd en bestolen werd door vier jonge kerels. Het slachtoffer werd omsingeld door het kwartet op een moment dat ze aan het bellen was met haar smartphone. Eén van hen trok plots het toestel uit haar handen. Daarop maakten de vier zich uit de voeten. Enkele politieteams repten zich na het alarm ter plaatse. “Intussen werd in onze dispatching op basis van de persoonsbeschrijving van de daders een zoekactie gestart in de camerabeelden die we ter beschikking hebben”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier. “Zo ontdekten we snel dat de vier verdachten op een trein waren gestapt die even later naar Doornik zou vertrekken.” Zo ver kwam het echter niet. De politie liet de trein niet vertrekken en kon het viertal oppakken. Eén van hen had de gestolen smartphone bij zich. De vier hebben de Franse nationaliteit en zijn in hun thuisland goed gekend bij politie en justitie.