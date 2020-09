Smartphone in de aanslag op Instawallroute en Smile Safari in Kortrijk Peter Lanssens

18 september 2020

10u10 0 Kortrijk Nieuw in Kortrijk: een Instawallwandelroute langs (verrassende) plekjes in de binnenstad en een hippe miniversie van het grootste Instagram- en TikTokmuseum van Europa in winkelcentrum K. Voor je het weet puilt je smartphone uit van kleurrijke, grappige en gekke kiekjes. “We hebben allemaal nood aan een ‘happy face’. De beste manier is zelf eens zot doen. Want Smile Safari betekent tegelijk ook happy shopping”, zegt K-shoppingmanager Dominique Desmeytere.

De Instagramroute brengt je langs tien leegstaande vitrines in de binnenstad, die door grafische artiesten opgevrolijkt zijn met kleurrijk en origineel artwork. Zodat iedereen er de ideale selfie kan nemen. Wat dacht je van een Instagramfoto als Leiepisser of Dulle Tinke, om maar enkele voorbeelden te geven. De route doet bekende en minder voor de hand liggende plekken aan zoals de graffitimuur van het museum Texture, de oranje bank van Jeppe Hein op de Broelkaai aan de verlaagde Leieboorden en de gekleurde huisjes in de Hagedissenstraat tussen de Rijselse- en Oude-Vestingsstraat.

“Fotoshoppen”

Dé klap op de fotogenieke vuurpijl is de pop-up van het Instagram- en TikTokmuseum, in winkelcentrum K. “Je kan nu letterlijk fotoshoppen in K in Kortrijk. Show er meteen je nieuwe outfit in de Smile Safari. Nog nooit zal je zoveel herinneringen gehad hebben aan een middagje shoppen”, zegt initiatiefnemer Hannes Coudenys van creatief bureau Hurae. De mini-expeditie in Smile Safari neemt je mee langs de leukste foto- en videoinstallaties.

Hostessen leiden er alles in goeie banen. “De Instagramwandelroute is in combinatie met het pop-up-Smile Safarimuseum een hip en verfrissend initiatief”, zegt schepen van Economie Arne Vandendriessche (Team Burgemeester). “Het is een mooie samenwerking tussen een creatieve Kortrijkse ondernemer, K in Kortrijk en de stad. Het zal voor een boost zorgen in de bezoekersaantallen van de stad. Jong en oud zal zich naar hartenlust kunnen uitleven op de verrassende spots in de binnenstad”, aldus schepen Arne Vandendriessche.

Deel je foto’s met @stadkortrijk en #smilesafari en maak zo kans op een ticket voor het Smile Safari museum in Brussel of een Kortrijk Cadeaubon. Meer info over de Instawall route en Smile Safari komt op toerismekortrijk.be. De route is ook beschikbaar bij Toerisme Kortrijk in het Begijnhofpark en in K in Kortrijk.

Smile Safari is telkens open op woensdag- en vrijdagnamiddag van 13 tot 18 uur en op zaterdag van 11 tot 18 uur. Smile Safari is ook open tijdens schoolvakanties - dan is dat elke dag van 11 tot 18 uur - en op zondagen 29 november en 13, 20 en 27 december van 13 tot 18 uur.