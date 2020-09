Sluiting dreigt voor kattencafé Kuro Neko: “Tenzij er een overnemer opdaagt” Peter Lanssens

18 september 2020

10u32 22 Kortrijk Het einde dreigt voor Kuro Neko. Het populaire kattencafé lokt al twee jaar veel bezoekers in de Onze-Lieve-Vrouwestraat 20. “Ik zoek een overnemer voor dit geweldige concept, iemand die mijn droom verderzet”, zegt zaakvoerster Birgit Verbeke (35). “Voor alle duidelijkheid: Kuro Neko blijft open tot er een overnemer is. Er zijn al kandidaten, maar niets is al concreet momenteel.”

De tien poezen in Kuro Neko, Japans voor Zwarte Kat, veroverden al vele harten. Recent werden de openingsuren aangepast: het kattencafé is nu enkel open op maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 13 tot 17 uur. “Vervelend voor de klanten, maar er is een goeie reden voor die aanpassingen”, zegt Birgit. “Ik heb gezondheidsproblemen, waar ik niet verder wens over uit te weiden. Ik vraag aan iedereen om dit te respecteren. Het is met pijn in het hart dat ik de zaak overlaat, want de zin is er nog. Het is overmacht.”

Café Kuro Neko is prachtig ingericht als kattenparadijs, heeft een grote naambekendheid tot ver buiten Kortrijk en is in regel met alle richtlijnen van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en Dierenwelzijn. “Ik zoek iemand die het café en concept verder wil zetten. Iemand met een passie voor katten en alles wat daarbij komt kijken. Wat niét over te nemen is, zijn de tien vaste bewoners. Ik ga met een zwaar hart op zoek naar een nieuwe thuis voor de tien poezen. Ik sta ze voor adoptie af. Een heel moeilijke beslissing, er gaan bij elk afscheid veel traantjes vloeien. Er volgt binnenkort meer informatie over de te volgen adoptieprocedure, op de Facebookpagina van Kuro Neko. Tot dan vraag ik om nu nog geen contact op te nemen voor de adopties”, besluit Birgit Verbeke.

Voor wie het kattencafé wil overnemen: mail naar catcafe@kuro-neko.be.