Sluit zomervakantie op Markse Septemberkermis af Peter Lanssens

29 augustus 2019

11u54 0 Kortrijk De zomervakantie feestend afsluiten kan op de Markse Septemberkermis. De driedaagse staat bol van de activiteiten. “Vorig jaar was een topeditie, we lieten toen extra vaten bier aanrukken”, zegt voorzitter Debby Clarysse (36). “We verwachten ook nu honderden bezoekers. Het weer zal prima zijn.” Kloppend hart van de Markse Septemberkermis is de feesttent op Markeplaats.

De Markse Septemberkermis start op vrijdag 30 augustus om 14.30 uur met een seniorennamiddag met 4 Beaufort. Gevolgd door een rommelmarkt vanaf 16 uur rond Markeplaats, de Blommeghemloop van Atletiek Beweging Marke met start aan jeugdhuis ’t Skut om 18.30 uur (www.abmarke.be) en de opening van de kermis met een snoepworp voor kinderen om 19 uur. Nadien zijn er optredens van Sebi Lee met rockabilly van de bovenste plank om 20 uur, rock ’n roll classics met Morphine Murphy om 22 uur en dj Eddy Lauwers om 23.45 uur.

Sam Gooris

De festivteiten denderen op zaterdag 31 augustus verder met de ‘kwistet-nie muziek kwis’ vanaf 11.30 uur, Marke Marché met wandelingen van 5 of 10 kilometer vanaf 14.30 uur, het vrij podium Marke got talent vanaf 19 uur, een optreden van coverband Popdaddies om 21 uur en een fuif met de Markse dj Kestified vanaf 23 uur. Ook op zondag 1 september is er vanalles te beleven met de dorpelingenkoers ‘kampioenschap van Marke’ om 11 uur (www.wielerclubmarke.be), een feestmaal met côte à l’os vanaf 12 uur (info en inschrijven: www.sjmarke.be/kermismenu), de kindernamiddag Het Wilde Westen vanaf 14 uur, een paardenshow vanaf 17 uur en optredens van Udo om 20.30 uur en Sam Gooris om 21.15 uur. Een dj sluit om 22 uur af. Info staat op de Facebookpagina Markse Septemberkermis. Daar vind je ook meer details over de activiteiten op de Markse Septemberkermis.