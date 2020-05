Sluikstorten piekt in Kortrijk: ‘20 procent meer zwerfvuil door corona’ Peter Lanssens

09 mei 2020

14u30 0 Kortrijk Sluikstorten stijgt in tijden van corona met 20 procent. Dat stelt de stad Kortrijk vast. Daders riskeren een forse GAS-boete van 350 euro. Kortrijk rolt tegelijk een sensibiliseringscampagne uit.

Kortrijk zet momenteel extra ‘sluikstortcamera’s’ in, in samenspraak met de intercommunale Imog en Mooimakers.Om meer daders te kunnen betrappen. De stad geeft de locaties – logisch – niet prijs.



“We lieten op sommige plaatsen ook de textielcontainer dichter bij de glasbol zetten. Waardoor de camera’s nog nauwkeuriger vaststellen”, zegt schepen van Afvalbeleid Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). “De meest voorkomende plaatsen van sluikstorten zijn in grachten en aan vuilbakjes, glasbollen en textielcontainers. Aan de glasbollen worden vooral klein elektro, huishoudelijk afval, karton en frituurolie gedumpt.”

80 stickers

De stad zet twee keer per week drie extra medewerkers in. Om zwerfvuil op te ruimen en vuilbakjes te ledigen. De vuilbakjes zitten voller dan normaal omdat door het mooie lenteweer en de extra vrije tijd meer mensen te voet of met de fiets op pad zijn. De stad liet nu ook 80 stickers drukken, met de boodschap ‘Vervuiler, u bent gespot’ op. De stickers worden op de glasbollen gekleefd. Tegen eind volgende week hebben alle glasbollen er eentje.

Nog enkele cijfers: Groot-Kortrijk telt 75 bovengrondse en 5 ondergrondse glasbollen. En er staan 26 textielcontainers. Die worden beheerd door de Kringloopwinkel en Imog. Er was eerder een probleem met mensen die kleding naast de overvolle textielcontainers achterlieten. Maar de kleding is al opgeruimd.

Tot slot: dat de sluikstortcijfers niet goed zijn, heeft ook te maken met het feit dat de recyclageparken in Groot-Kortrijk weken dicht waren. Dat is al een tijdje niet meer zo. De recyclageparken zijn - op afspraak - weer open.