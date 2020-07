Sloopwerken gebouw vroegere Nationale Bank gestart: “Achter historische gevel worden 8 appartementen, 2 woningen en een binnentuin opgetrokken”



Alexander Haezebrouck

16 juli 2020

17u55 0 Kortrijk Het gebouw van de vroegere Nationale Bank krijgt na jaren leegstand een nieuwe invulling. De historische gevel die dateert uit 1939 blijft behouden. Daar achter komen 8 moderne appartementen en 2 woningen. “Enkele historische elementen blijven behouden of worden opnieuw geïntegreerd in samenspraak met de koper”, zegt architect Filip Cnockaert.

Het is projectontwikkelaar Groep Huyzentruyt die in samenwerking met het architectenbureau Cnockaert het vroegere gebouw van de Nationale Bank omtovert tot moderne appartementen en woningen. Met de erg hoge plafonds, gietijzeren deuren en prachtige kroonluchters spatte de grandeur van het gebouw af. Die grandeur wou de architect ook gedeeltelijk behouden. “Vooral het voorste deel van het gebouw blijft behouden”, zegt architect Filip Cnockaert. “Ook de smeedijzeren poorten worden in ere hersteld, het marmer in de oude inkomhal zal dé blikvanger van het gebouw worden. Ook de eerste en oudste kluis blijft behouden en zal aanwezig zijn in één van de appartementen. We hebben wel gecontroleerd of er nog geld in stak, maar helaas. Dat zijn ze niet vergeten. Ook de kroonluchters en ander decoratief materiaal staat gestockeerd en kan in samenspraak met de kopers opnieuw geïntegreerd worden.” Aan de kant van Doorniksestraat worden 8 appartementen opgetrokken. Daar vlak achter worden twee stadswoningen gebouwd met daarbij een gemeenschappelijke tuin. “Ook de appartementen krijgen groen met verticale tuinen waarbij plaats zal zijn voor struikbomen en planten. We willen hier een oase van groen creëren.” De werken moeten klaar zijn tegen 2022. De prijs van de panden zal variëren tussen 350.000 en 400.000 euro.

Ook nieuwbouw kant Sint-Jorisstraat

Ook aan de kant van de Sint-Jorisstraat worden in de toekomst nog eens 8 nieuwbouw appartementen opgetrokken. “Die kan pas gebeuren wanneer de werken voor de panden aan de kant van de Doorniksestraat af zijn omdat we de werf moeten betreden via de Sint-Jorisstraat”, zegt Thomas Van Poucke van Groep Huyzentruyt. “Die appartementen zullen iets goedkoper zijn.” Schepen van Wonen en Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester) is tevreden met de bouwplannen. “Het project respecteert het straatbeeld in de Doorniksestraat. De erfgoedwaarde van het hoofdgebouw blijft intact.”