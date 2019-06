Sloop gewezen Sint-Jozefinstituut volop bezig Peter Lanssens

17 juni 2019

16u36 12 Kortrijk Kortrijk neemt definitief afscheid van een school met een (vooral) uitstekende reputatie, nu de sloop van de aftandse gebouwen van Sint-Jozef bezig is.

Het instituut op de hoek van het Plein en de Langemeersstraat was een baken van kwaliteitsvol onderwijs, waar de strenge broeders de leerlingen ook gehoorzaamheid aanleerden. Sint-Jozef opende in 1907 en sloot 110 jaar later, in 2017. Niet alles verdwijnt er trouwens. De historische kapel en het pand op Plein 26 blijven. De vroegere school wijkt trouwens voor een nieuw centrum voor kinder- en jeugdpsychiatrie, van de Heilige Familie.