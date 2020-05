Sloop gewezen commissariaat in hartje Kortrijk volop bezig Peter Lanssens

26 mei 2020

16u59 8 Kortrijk Devagro sloopt het gewezen politiecommissariaat tussen de Oude-Vestings- en Jan Persijnstraat in Kortrijk. De indrukwekkende werken lokken vaak kijklustigen. Er is op sociale media wat ongerustheid over trillingen door de werken. Werfleider Xavier Nachtergaele sust: “We nemen onze verantwoordelijkheid. Er zijn geen problemen om wakker van te liggen.”

De afbraak is nodig om plaats vrij te maken voor D’Oude Vesting. Die nieuwe woonbuurt krijgt zestien appartementen, twee penthouses en een commerciële ruimte voor één tot twee handelszaken. Opmerkelijk: de buurt krijgt ook 300 vierkante meter aan bomen, struiken en grassen. Verder voorzien: een ondergrondse parking voor 21 wagens. De nieuwe woonbuurt D’Oude Vesting is een project van ontwikkelaar Antonissen Development Group uit Antwerpen, naar een ontwerp van Tom Vandorpe van Linklab en Kevin Huysentruyt van Markland. De opening is eind 2021 voorzien.