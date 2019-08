Slimme camera herkent 120 soorten groenten en fruit in Colruyt in Kortrijk: “Pilootproject in België” Peter Lanssens

10u10 10 Kortrijk Een boven een weegschaal opgehangen slimme camera van het bedrijf Robovision herkent automatisch 120 soorten groenten en fruit. Die automatische herkenning wordt voor het eerst uitgeprobeerd aan de kassa van de supermarkt van Colruyt in de Sint-Sebastiaanslaan in Kortrijk. Meer nog: het is de eerste Belgische supermarkt waar artifiële intelligentie nu helpt om efficiënter te werken.

De nieuwe technologie wordt de komende drie maanden getest. Telkens klanten aan de kassa groenten of fruit in de weegschaal leggen, maakt een camera een foto. Waarna het systeem automatisch het product herkent en de klanten het juiste product op een tablet bevestigen. Het unieke ‘deep learning’ model is ontwikkeld door het AI-bedrijf Robovision uit Gent. De herkenning wordt steeds accurater naarmate er meer foto’s toegevoegd worden. Uit eerste tests blijkt dat in 97 procent van de gevallen het juiste product op de tablet wordt voorgesteld.

Tijdswinst

“De software is op maat van Colruyt gemaakt. Het past binnen onze missie om artificiële intelligentie te democratiseren”, zegt Jonathan Berte, CEO van Robovision. Colruyt kiest bewust voor groenten en fruit omdat die geen barcode hebben. Tot nu tikken bediende-verkopers voor alle groenten en fruit een code in aan de kassa. Met het inzetten van de automatische productherkenning is dat niet meer nodig. Wat efficiënter is. En er is ook tijdswinst. Want terwijl een klant zijn groenten en fruit met behulp van de camera weegt, scant de bediende-verkoper de andere producten al. Wellicht zullen er ook minder groenten en fruit verpakt moeten worden. “Nu verpakken we sommige groenten en fruit om verwarring tussen producten te vermijden”, zegt Rudi Dewulf, regionaal verkoopsdirecteur van Colruyt. “Dat probleem valt misschien weg, door het automatisch herkennen.”

Klanten kunnen kiezen

Er is gekozen om het systeem in de supermarkt in Kortrijk te testen omdat de Colruyt er ook al een pilootwinkel is die enkel herbruikbare zakjes aanbiedt voor groenten en fruit. De software is perfect in staat om het gewicht van het zakje automatisch van het gewicht van de groenten en/of het fruit af te trekken. Tijdens de test de komende drie maanden kunnen klanten altijd kiezen tussen de klassieke manier van wegen door de kassamedewerker en het systeem met de slimme camera. De meeste klanten reageren alvast enthousiast. Het valt wel nog af te wachten of de automatische productherkenning ook in andere vestigingen zal ingezet worden en/of uitgebreid zal worden naar andere producten. “We wachten de resultaten van de testperiode af om te bekijken wat de innovatieve technologie in de toekomst kan betekenen voor Colruyt”, besluit Rudi Dewulf.