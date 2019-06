Slechtvalkjong Manten overleden na val uit kerktoren: “Heel droevig einde” Peter Lanssens

02 juni 2019

11u04 11 Kortrijk Een week nadat Manten uit de toren van de Sint-Maartenskerk donderde, is er geen hoop meer. De jonge slechtvalk is spoorloos. “We gaan ervan uit dat Manten overleden is”, zegt peter Yves De Bosscher van Natuurpunt Vogelwerkgroep Zuid-West-Vlaanderen. “Het is een droevig einde.”

Emma en Maarten werden midden april de trotse ouders van het meisje Manten. De euforie bij natuurliefhebbers ruimt nu helaas plaats voor verdriet. Want een cruciaal moment, een slechtvalk jong verlaat altijd na 35 tot 42 dagen het nest, liep niet goed af. Manten gleed op zondag 26 mei weg op de rand van de nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk en donderde naar beneden.

Drone

Ze werd nog even opgemerkt in een lagergelegen goot van de kerk. Daarna verdween ze spoorloos. Manten zal wellicht geprobeerd hebben om weg te vliegen en hierbij verkeerd geland zijn. Want een jonge valk is nooit meteen een hoogvlieger. Een ultieme zoektocht met een drone, op woensdag 29 mei, leverde niets op. Ook tal van vrijwilligers keken uren uit naar Manten, zonder succes.

Misschien kwam ze in een hoekje van een dak van een handelspand in het winkel wandelgebied terecht, waar ze niet kan opgemerkt worden. Yves De Bosscher

Op dak van handelspand

Het besef is er nu dat het niet meer goed komt. “Manten zal verkeerd geland en ondertussen wellicht overleden zijn”, zegt Yves De Bosscher. “Dat de drone haar niet vond op en rond de Sint-Maartenskerk, kan betekenen dat ze verder terechtgekomen is. Ergens in een hoekje van een dak van een handelspand in het winkel wandelgebied bijvoorbeeld, waar ze niet kan opgemerkt worden. Dat ze ergens vast zit en nog leeft, kan niet. Want ouders Emma en Maarten brengen prooien enkel naar de nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk. Anders zouden ze de prooien naar de plaats brengen waar Manten vast zit. Het gebeurt wel nog eens, dat een jonge slechtvalk verongelukt bij het uitvliegen. Heel jammer en een droevig einde van een heel verhaal”, aldus Yves De Bosscher.

Thriller

De geboorte van slechtvalkenjong Manten was een thriller. Er waren eerst vier eieren in de nestbak. Eentje raakte vernield toen het tegen de rand van de bak belandde, nadat mama Emma opgeschrikt wegvloog. Twee andere werden door ouders Emma en Maarten opgegeten, wellicht omdat ze aanvoelden dat er iets mis was met die eieren. Maar Manten bleek sterk genoeg. Het kuikentje zag op 17 april het levenslicht. De naam Manten werd op vrijdag 24 mei bekendgemaakt, tijdens een babyborrel in fietscafé Barcyclette in het Begijnhofpark. De naam verwijst naar symboolfiguren Manten en Kalle, die als vrouw en man tijdens de middeleeuwen de toegang tot Kortrijk bewaakten. De namen van de ouders hebben ook een betekenis. Papa slechtvalk is Maarten (een verwijzing naar de kerk) en mama slechtvalk is Emma (de reuzendochter van Manten en Kalle). Maarten en Emma blijven volgen kan op YouTube: webcam slechtvalken Kortrijk.