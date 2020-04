Slechtvalken Cor en Rona palmen toren Sint-Maartenskerk in Kortrijk in: “Het was niet lang zoeken naar namen” Peter Lanssens

08 april 2020

16u02 6 Kortrijk De toren van de Sint-Maartenskerk in Kortrijk heeft nieuwe bewoners. Een koppel slechtvalken heeft er de nestbak ingepalmd. Zo meldt Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen op de Facebookpagina van de vzw. De nieuwe slechtvalken kregen de namen Cor en Rona. “Het was niet lang zoeken naar namen.”

Het lijkt een ‘sterk’ koppel. “Zij is de baas in haar kot, maar hij kan er wel mee om en gaat er tijdig vandoor”, lezen we op de Facebookpagina van vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. “Er moeten binnenkort wel eieren gelegd worden. We gaan ons ook na het coronatijdperk nog herinneren wanneer de nieuwe valken op de toren aankwamen. En ondertussen voor iedereen: stay safe. Respecteer de regels. Samen komen we hier uit”, aldus de boodschap.



Manten de onsterfelijke

Mogelijk krijgen we ook met Cor en Rona een nieuwe slechtvalkensoap, zoals vorig jaar met Maarten en Emma. Dat koppel kreeg na een thriller, met verloren gegane en opgepeuzelde eieren, met Manten toch nog een slechtvalkenjong. Maar de jonge Manten verdween na een val uit de toren van de Sint-Maartenskerk. De roofvogel werd dood verklaard. Manten hield zich echter in de klokkentoren op, ver uit het zicht van iedereen. Tot hij plots weer in alle glorie opdook. Sindsdien gaat de slechtvalk als Manten de onsterfelijke door het leven.

Wie de avonturen van Cor en Rona op de FB-pagina van Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen wil volgen: klik hier.