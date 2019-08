Slechtvalk ‘Manten de onsterfelijke’ leert jagen Peter Lanssens

06 augustus 2019

Hoe zou het nog zijn met het Kortrijkse slechtvalkenjong Manten? Begin juni bleek de jonge roofvogel toch nog springlevend te zijn. En dat ruim een week nadat Manten spoorloos verdween en dood verklaard werd na een val uit de toren van de Sint-Maartenskerk. Manten had zich toen in de klokkentoren zelf opgehouden, ver uit het zicht van iedereen. “Vanaf nu is het Manten de onsterfelijke”, knipoogde schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a) destijds. Het gaat twee maanden later prima met Manten, zo blijkt nu uit een post op de Facebookpagina van de vzw Slechtvalken Zuid-West-Vlaanderen. “Manten is nog steeds ‘alive and kicking’”, laat Yves De Bosscher er weten. “Ze leert de kneepjes van het jagen. Tegen de herfst zal ze zelfstandig moeten zijn”, aldus De Bosscher. Het ziet er dus naar uit dat Manten pas na de zomer de wijde wereld in zal trekken. Manten is de dochter van oudervogels Maarten en Emma. De oudervogels wonen in een nestbak in de toren van de Sint-Maartenskerk.

