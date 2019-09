Slechtste cijfer ooit voor openluchtbad Abdijkaai: 7.587 bezoekers Beschermd openluchtzwembad blijft zeker tot en met zomer in 2021 open Peter Lanssens

03 september 2019

08u19 7 Kortrijk Het openluchtzwembad Abdijkaai in Kortrijk kreeg in juli en augustus 7.587 bezoekers over de vloer. Het slechtste cijfer ooit. Ter vergelijking: dat zijn er bijna 24.000 (!) minder dan in juli en augustus vorig jaar (31.476 bezoekers). De opkomst is verder veel minder dan in 2017 (13.432 bezoekers), toen nochtans een kwakkelzomer. Ook de cijfers in 2016 en 2015 waren veel beter. “Het contract met beheerder Lago loopt, trouwens samen met het zwembad Lagaeplein in Heule, tot maart 2022. Tot dan blijven beide zwembaden dus zeker open (Abdijkaai dus tot en met het zomerseizoen in 2021). Dan evalueren we”, zegt schepen van Sport Arne Vandendriessche (Team Burgemeester).

7.587 bezoekers. Dat zijn er gemiddeld 118 per dag. Het hoogste aantal was op 25 juli met 635 bezoekers. Het laagste aantal op 15 juli met… 14 bezoekers. De cijfers komen van beheerder Lago. De emoties lopen bij momenten hoog op bij sommige Kortrijkzanen, die een innige band hebben met het beschermde openluchtbad. Sommigen vinden dat door ‘slecht beheer’ (zo waren er problemen met de doorloopdouches bij het ondiepe bad om maar één voorbeeld te geven) en door duurdere tarieven een sluipmoord wordt gepleegd op het openluchtbad Abdijkaai. Omdat beheerder Lago zelf nieuwe buitenbaden heeft in het zwembad Weide en die vooral uitspeelt. Gewezen sp.a-schepen Marc Lemaitre roept de stad als eigenaar op om het openluchtbad Abdijkaai uit de concessie met Lago te halen. En het beheer weer zelf in eigen handen te nemen en op te waarderen.

Echte liefhebbers kiezen vooral uit nostalgie voor het openluchtbad Abdijkaai. Waar veel volwassenen en sportzwemmers in het buitenbad baantjes trekken. In Lago Weide wordt er meer gespeeld en geravot. Lago-centrummanager Elewin Werbrouck

Nostalgie

Volgens Lago-centrummanager Elewin Werbrouck waren de mensen deze zomer best tevreden over hun bezoek aan het openluchtbad Abdijkaai: “Het aantal bezoekers nam naarmate de zomer vorderde zelfs licht toe. Dat is positief. Een buitenbad is sterk afhankelijk van het weer. De zomer van vorig jaar was uitzonderlijk warm en droog en was met andere woorden niet representatief voor een standaard zomer zoals nu. Echte liefhebbers kiezen vooral uit nostalgie voor het openluchtbad Abdijkaai. Waar veel volwassenen en sportzwemmers in het buitenbad baantjes trekken. In Lago Weide wordt er meer gespeeld en geravot.”

Uiteraard verkiezen veel mensen een nieuw en hypermodern zwembad. Wie geen emotionele band heeft met Abdijkaai, komt dan gewoon eerder naar Lago Weide. Waar er meer te doen is voor families. Lago-centrummanager Elewin Werbrouck

Families kiezen Lago Weide

Het slechtste cijfer ooit voor het openluchtbad Abdijkaai is voor een groot stuk te verklaren door de komst van het nieuwe zwembad Lago Weide op het Mandelaplein, sinds april van dit jaar open. Het was dus de eerste zomer dat én de buitenbaden van Lago Weide én de buitenbaden van Abdijkaai samen open waren. “Uiteraard verkiezen veel mensen een nieuw en hypermodern zwembad”, zegt Elewin Werbrouck. “Wie geen emotionele band heeft met Abdijkaai, komt dan gewoon eerder naar Lago Weide. De meeste families verkiezen volgens ons Lago Weide omdat de baden er 32 graden warm zijn. Wat voor (kleine) kinderen aangenamer is. En als het weer wisselvallig is, kiezen veel (groot)ouders Lago Weide voor het sterke binnenaanbod. Verder spreken de buitenbaden, buitenglijbaan en wildwaterbaan van Lago Weide veel jongeren aan. Er is met andere woorden meer te doen voor families in Lago Weide”, aldus Werbrouck.