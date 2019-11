Slechts één bestuurder blaast positief tijdens weekendcontroles Alexander Haezebrouck

12 november 2019

14u49 0 Kortrijk De politiezone Vlas (Kortrijk, Kuurne, Lendelede) voerde afgelopen weekend nachtelijke verkeerscontroles uit tegen alcoholmisbruik en gevaarlijk rijgedrag. Slechts één bestuurder had te veel gedronken. Zijn rijbewijs werd meteen ingetrokken voor 15 dagen.

De politie deed de controles in de nacht van zondag op maandag in anonieme voertuigen. Ze hadden zich opgesteld in de centrumstraten om gevaarlijk rijgedrag aan te pakken. Daarbij werden 14 bestuurders uit het verkeer gehaald om een alcoholcontrole af te leggen. Eén van hen testte positief en moest zijn rijbewijs meteen inleveren voor vijftien dagen. Een andere bestuurder werd gestopt omdat hij veel te snel reed. De politie stopte ook vier bestuurders wegens onaangepast rijgedrag zoals het negeren van witte doorlopende strepen en het rijden over een verkeersbedding. Drie bestuurders werden ook betrapt toen ze een éénrichtingsstraat in de verkeerde richting inreden en één fietser werd tenslotte ook nog gestopt omdat hij zonder fietsverlichting reed. “Door veel dergelijke gerichte controles te doen wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders ook tegen de lamp”, zegt woordvoerder Thomas Detavernier van de politiezone Vlas.