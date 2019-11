Slechts 4 procent heeft te veel op tijdens namiddagcontroles in Marke en Kuurne LSI

18 november 2019

17u19

Bron: LSI 0 Kortrijk Bij namiddagcontroles door motards van de politiezone Vlas in Marke (Kortrijk) en Kuurne zijn afgelopen weekend 13 automobilisten tegen de lamp gelopen omdat ze een glas te veel op hadden. Drie droegen hun gordel niet.

Zowel op zaterdag als op zondag voerden de motards controles uit, respectievelijk in de Markebekestraat in Marke en de Vlaskouter in Kuurne. In totaal konden 310 automobilisten uit het verkeer gehaald worden om een alcoholtest af te leggen. 4 procent had dus te veel gedronken. Eén automobilist moest meteen zijn rijbewijs voor vijftien dagen inleveren. “Niet enkel tijdens weekendnachten, maar ook overdag en tijdens de werkweek voert de politie alcoholcontroles uit in Kortrijk, Kuurne en Lendelede”, aldus de politie van de zone Vlas. “Door veel gerichte controles te doen, wordt de pakkans groter en loopt de kleine categorie hardleerse bestuurders tegen de lamp.”