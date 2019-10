Slechts 10 deelnemers op stille wake voor Bart (45), de man die door acht mensen genegeerd werd op Kortrijkse Markt AHK

18 oktober 2019

20u44 1 Kortrijk Amper een tiental personen zakten vrijdagavond af naar de Grote Markt in Kortrijk waar een stille wake werd gehouden voor Bart Rigole. De 45-jarige man uit Wevelgem die daar twee weken geleden ’s nachts in elkaar zakte en stierf.

Het initiatief kwam van de Kortrijkse Sofie Dekein. “Het kan toch niet dat een persoon zomaar op de Grote Markt van een centrumstad sterft en dat niemand ingrijpt? Uiteindelijk hebben we toch alleen maar elkaar wanneer er iets is. Zoiets mag nooit meer gebeuren.” Tussen het moment dat de Wevelgemnaar in elkaar zakte en uiteindelijk, twee en een half uur later, gevonden werd door de politie, passeerden namelijk acht mensen in zijn buurt. Geen van hen deed echter iets om hem te helpen. Tijdens de wake werd muziek gedraaid van onder andere Marco Borsato en Clouseau, er werden ook kaarsen aangestoken. “Het is jammer dat er zo weinig volk is komen opdagen”, zegt Sofie. “De ouders van Bart waren hier ook en het is ook om hen een hart onder de riem te steken dat ik dit georganiseerd heb.”