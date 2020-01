Slagerij met meest diverse klanten van Kortrijk verhuist en breidt fors uit: “Onze kwaliteit primeert” Peter Lanssens

13 januari 2020

12u23 0 Kortrijk Slagerij Khalid, druk bezocht voor heerlijke bereidingen zoals merguezen, verhuist tegen april naar een nieuwe vestiging in de Zwevegemsestraat. “We hebben meer ruimte nodig, vandaar de keuze voor een groter pand”, zeggen Khalid Benotmane (60) en zoon Soulaimane (23). Khalid heeft van alle slagerijen in Kortrijk de meest diverse klanten. “We krijgen tal van nationaliteiten over de vloer. De klanten komen tot uit Brussel omdat we veel belang hechten aan kwaliteit en hygiëne.”

We keren even terug naar de nieuwjaarsreceptie voor de bevolking, op zaterdag 4 januari op de verlaagde Leieboorden. Waar voor het eerst rekening werd gehouden met de voedingsvoorkeuren van alle Kortrijkzanen. Door er gratis hamburgers in alle soorten te serveren, zoals halal. De smakelijke halal hamburgers werden door Khalid geleverd. Die slagerij bevindt zich nabij de Veemarkt, op de hoek van de Pluim- en Slachthuisstraat. De speciaalzaak verkoopt enkel halal. “Marokkanen, Tsjetsjenen, Somaliërs, Pakistanen... veel nationaliteiten vinden de weg naar ons”, vertellen vader en zoon. “Moslims komen omdat al ons vlees 100 procent halal correct is. Opmerkelijk: ook niet-moslims komen. Meer zelfs: van alle mensen die graag bij ons kopen, is ruim 20 procent autochtoon. We zijn dan ook bekend voor heerlijke bereidingen zoals merguezen, kippengyros en gehakt. We zijn verder bekend voor onze prima prijs-kwaliteitsverhouding en de grote aandacht die we aan hygiëne besteden.”

Oplossing

De klanten komen dankzij mond-tot-mond reclame tot ver buiten Kortrijk. “Ze zakken zelfs tot uit Brussel, Charleroi, Tourcoing en Roubaix naar ons af”, zeggen vader en zoon. Keerzijde van die medaille: de huidige vestiging van de beenhouwerij is te klein geworden. Daar hebben de ondernemers een oplossing voor gevonden. Ze vieren het tienjarig bestaan van slagerij Khalid met een verhuis naar een groter pand in de Zwevegemsestraat 65a, waar vroeger Multipharma zat. Ze krijgen er meer ruimte om te werken en hun producten te presenteren. “We gaan er ook zichtbaarder zijn, want de Zwevegemsestraat is een drukke in- en uitvalsweg met veel passage”, vertelt Soulaimane Benotmane. “De verhuis moet tegen april een feit zijn. We gaan tegen dan ook aan een nog betere communicatie met de klanten sleutelen, onder meer met een eigen website en Facebookpagina.”

Ik vind Kortrijk een van de meest diverse steden van Vlaanderen. De mensen komen hier goed overeen hoor. Het valt allemaal veel beter mee dan sommigen willen laten uitschijnen. We gaan er op vooruit. Soulaimane Benotmane

Mecanicien

De uit Marokko afkomstige familie Benotmane woont al 32 jaar in ons land. Khalid nam de slagerij op de hoek van de Pluim- en Slachthuisstraat in 2010 over, met de bvba Lidflid. “Ik was eigenlijk mecanicien van opleiding, maar mijn Marokkaans diploma was niet geldig in België”, zegt Khalid. “Niet getreurd, want ik doe het werk in onze beenhouwerij heel graag. Ik werk graag met vlees en haal er plezier uit om de mensen op een correcte manier te bedienen”, aldus Khalid. De familie voelt zich thuis in Kortrijk. “Ik vind Kortrijk persoonlijk een van de meest diverse steden van Vlaanderen”, vertelt zoon Soulaimane. “De mensen komen hier goed overeen hoor. Het valt allemaal veel beter mee dan sommigen willen laten uitschijnen. We gaan er op vooruit.”