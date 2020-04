Slagerij Floryn liet volledige winkel desinfecteren met vernevelmachine Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

13u57 5 Kortrijk Slagerij Floryn liet de hele slagerij desinfecteren met een speciale vernevelmachine met product dat Covid-19 bacteriën dood doet. Ze doen daarvoor beroep op Nebula Projects uit Harelbeke. “We werken met een vernevelmachine en is erg effectief”, zegt Bert Wylin van Nebula Projects.

“We zijn sowieso erg strikt in het volgen van de maatregelen om de slagerij zo veilig mogelijk te houden, maar dit is enorm effectief”, vertelt Brenda Floryn van slagerij Floryn in de Doorniksewijk in Kortrijk. “Op die manier willen we de mensen ook in de slagerij een veiliger gevoel geven. Alles is hier ontsmet.” Voor de dienst om alles te ontsmetten deden ze bij Floryn een beroep op Nebula Projects uit Harelbeke. “Normaal doen wij aan misting, dat wordt voornamelijk ingezet voor stof- en geurretentie”, zeggen Bert Wylin en Gil Jhek van Nebula Projects. “We hebben onze mistmachine wat aangepast zodat hij nog fijnere mist, meer nevel dus, kan spuiten. Voor ons product werken we samen met een chemiebedrijf uit Ieper dat erkend is als producent van desinfectiemateriaal tegen het Covid-19 virus.” Het ontsmetten van een grote ruimte gaat erg eenvoudig. “We vernevelen alles in zo’n twee minuten, daarna moet het product zo’n 30 minuten inwerken en zijn alle aanwezig bacteriën dood. Uiteraard nemen we zelf onze voorzorgsmaatregelen en kruipen we daarvoor in een pak en dragen een masker. Alle dieren moeten weg, net zoals etenswaren die al opengemaakt zijn. De vernevelaar werkt zo fijn dat je het ook op papier en ramen kan doen zonder dat er druppels achtergelaten worden.” Bij Floryn zijn ze erg tevreden over de vernevelmachine. “Het geeft onszelf en onze klanten een iets veiliger gevoel, we hangen het ook uit dat alles hier ontsmet is”, vertelt Brenda. “We merken ook dat onze klanten nu vaker dingen kopen die ze anders niet doen. Ze hebben wat meer tijd om nieuwe dingen in de keuken uit te proberen en dat merken we enorm. Dat is ook fijn om te zien, voorlopig kunnen wij eigenlijk best goed werken.”

Ook ideaal voor bureaus van bedrijven

Bij Nebula Projects hopen ze met hun ontsmettingsvernevelaar nog meer handelszaken en bedrijven van dienst te kunnen zijn. “In Aalter hebben we bijvoorbeeld ook alle bureaus van een bedrijf volledig ontsmet”, vertelt Bert Wylin. “De economie zal toch een keer opnieuw moeten starten en dan kunnen wij van dienst zijn om daarbij te helpen. We doden alle bacteriën, zowel voor de werkgevers als de werknemers is dit extra veilig. Ook voor werknemers die het misschien niet meteen zullen zien zitten om opnieuw naar hun bureau te gaan, kan dit een hulpmiddel zijn. Ook voor ziekenhuizen, woonzorgcentra, grootwarenhuizen is dit een ideale oplossing.”