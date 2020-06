Slachtoffer van stalking? Met druk op de knop waarschuw je politie Politiezone Vlas koopt vijf alarmen aan, want aantal meldingen stijgt Alexander Haezebrouck

12 juni 2020

14u43 4 Kortrijk De politiezone Vlas heeft vijf stalkingsalarmen aangekocht. Die zien eruit als horloges en zullen uitgedeeld worden aan slachtoffers van stalking om te verhinderen dat de situatie escaleert. “De afgelopen jaren zien we een exponentiële stijging in dit soort criminele feiten”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne (Team Burgemeester).

Over het algemeen zijn slachtoffers van stalking vrouwen en daders hun ex-partners. Stalking kan uitmonden in geweld, soms zelfs met een fatale afloop. Dat zagen we in november vorig jaar nog, toen Ridouan O. zijn ex Jill Himpe (36) uit Wevelgem doodde. Ook hij had haar maandenlang gestalkt en belaagd. Het aantal feiten van stalking lijkt ook in de lift te zitten, want er komen de laatste jaren steeds meer meldingen binnen. Dat kan ook betekenen dat ze vaker gemeld worden. “In 2015 kregen we nog 77 meldingen binnen, vorig jaar ging het al om 208 meldingen”, zegt Isabelle Degraeve van de sociale dienst van de politiezone Vlas.

Locatie gedeeld

Het stalkingsalarm lijkt op een horloge met een rode knop. Die knop kan worden ingeduwd als het slachtoffer zich bedreigd voelt. “Wanneer je de knop drie seconden induwt, krijgt een private veiligheidsfirma een alarm binnen. In de provinciale meldkamer van de federale politie loopt ook meteen een alarm binnen en ook wij krijgen dat simultaan binnen. We zullen meteen zien waar het slachtoffer is, om wie het gaat en we zullen ook kunnen meeluisteren via de knop. Zo kunnen we horen wat er gebeurt. Zo’n melding zal voor ons altijd prioriteit krijgen en we sturen meteen een ploeg ter plaatse.”

Veiligheidsgevoel

De politie zal samen met het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) na gesprekken met de slachtoffers en objectieve gegevens beslissen wie zo’n stalkingsalarm toegewezen krijgt. “Ook het parket zal op de hoogte zijn als iemand zo’n stalkingsalarm krijgt”, zegt Isabelle Degraeve. “We willen hiermee vooral de slachtoffers een groter veiligheidsgevoel geven. Ze weten dat de politie snel ter plaatse zal zijn wanneer ze in nood verkeren. Sommige mensen durven niet meer buiten te komen uit angst om lastig gevallen te worden. Ook buiten de politiezone of in het buitenland werkt het alarm omdat het signaal naar een private veiligheidsfirma gaat die in heel Europa actief is. Dan zal telkens de lokale politie ter plaatse komen. Tijdens de lockdown lag het aantal meldingen van stalking stil, maar sinds we weer buiten mogen stromen de meldingen opnieuw binnen.” De knop werkt met een oplaadbare batterij die 30 uur werkt. De zone Vlas is niet de eerste politiezone die zo’n stalkingsalarm aankoopt. De politiezone Westkust werkt er al jaren mee, ook in Gent werken ze met het systeem. “In de zone Westkust hebben ze in verschillende jaren nog maar één keer een alarm gehad, gelukkig maar.” Eén zo’n toestel kost 500 euro, een abonnement met de veiligheidsfirma kost zo’n 12 euro per jaar. Mogelijk koopt de politiezone in de toekomst nog meer toestellen aan. De zone zet alvast meer in op de sociale dienst van hun korps. Ze werven binnenkort twee extra agenten aan.