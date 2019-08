Slachtoffer van inbraak in Reepkaai doet oproep

16u21 32 Kortrijk Naomi Vanwyngene (25) heeft op Facebook een oproep gedaan naar getuigen nadat er in haar flat langs de Reepkaai werd ingebroken. Dat gebeurde vorige week vrijdagmiddag. “Er werd ter waarde van zeker 500 euro aan juwelen gestolen”, vertelt Naomi.

“Het moet gebeurd zijn tussen 12 en 17 uur”, vertelt Naomi. “Ik was toen aan het werk. Toen ik om 17 uur terug thuiskwam, viel het slot plots in mijn handen toen ik naar binnen wou gaan. Even dacht ik dat ik misschien iets te hard geduwd had, maar toen ik uiteindelijk toch binnenraakte na lang prutsen, zag ik dat de middendeur in mijn appartement open stond. Die sluit ik altijd voor mijn katjes.” Naomi trof een totale wanorde aan in haar appartement. “Alles lag overhoop, tot dossiers van mijn werk aan toe. Ze zijn er met al mijn juwelen vandoor gegaan, maar mijn bankkaarten, computer en cash geld is blijven liggen. Het was de inbreker duidelijk enkel en alleen om juwelen te doen.”

Voetsporen

Naomi verwittigde meteen de politie. “Het labo heeft hier jammer genoeg geen sporen gevonden, enkel voetsporen op mijn terras van een schoenmaat 36. Dat vind ik ook erg vreemd. Wat me erg frustreert is dat ze blijkbaar niet zomaar voor een inbraak camerabeelden van enkele uren kunnen nakijken. Toen ik dat vroeg, waren ze toch niet zo enthousiast. Ik weet wel dat dat niet altijd kan, maar ik heb ondertussen wel een boete van 50 euro gekregen omdat ik iets te snel reed in een zone 30. Als ik dan eens de hulp van de politie kan gebruiken, lukt het niet. Daarom dat ik een oproep heb gedaan op Facebook naar getuigen. Misschien heeft iemand iets gezien. Blijkbaar ben ik de enige in het gebouw waar de inbreker is binnen geweest, wat ook vreemd is want ik zit op de derde verdieping. Precies of het is rechtstreeks tegen mij gemunt. Onlangs ben ik ook eens achtervolgd geweest tot aan mijn appartement. Die jongeman sprak Frans en is me tot in de gang van mijn appartement gevolgd. Hij beweerde dat er iets mis was met zijn auto en hij vroeg of hij met mijn gsm mocht bellen omdat de zijne plat was. Ik vertrouwde het niet en liet het niet toe, waarna hij geërgerd reageerde. Heeft dat er misschien iets mee te maken?” Voorlopig heeft Naomi nog geen tip gekregen van een getuige die naar de dader kan leiden.