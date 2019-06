Slachtoffer komt met ingenieus systeem om dodehoekongevallen te voorkomen Alexander Haezebrouck

28 juni 2019

17u21 2 Kortrijk Studenten van de opleiding autotechniek van de hogeschool Vives hebben een systeem uitgewerkt dat dodehoekongevallen moet voorkomen. Joeri Verbeeck uit Heule, die in 2015 ernstig gewond raakte bij een dodehoekongeval in Kuurne, stapte met het idee naar Vives. Het systeem werkt met een extra rood en groen licht op de zijspiegel.

“Het idee op zich kwam van een van mijn begeleiders bij Habbekrats”, vertelt Joeri Verbeeck. “Samen met mijn vader zijn we met dat idee naar Vives gestapt om te vragen of ze dat eventueel niet konden uitwerken. En dat hebben ze héél goed gedaan.” Het systeem werkt met een extra rood en groen licht op de zijspiegel. “Als een vrachtwagenbestuurder zijn richtingaanwijzer aansteekt, gaat automatisch een extra rood lampje branden”, vertelt eindwerkbegeleider David Demuynck van hogeschool Vives. “Dat geeft een signaal naar de fietser om extra voorzichtig te zijn omdat hij weet dat de vrachtwagenchauffeur je niet gezien heeft. Als de chauffeur een zwakke weggebruiker ziet in zijn zijspiegel, beschikt hij over een drukknop om het rode licht te laten veranderen naar een groen licht. Daarmee geeft de chauffeur aan de fietser aan dat hij hem wel degelijk gezien heeft en dus ook voorrang zal verlenen.”

Wat als?

Het idee is zowel eenvoudig als ingenieus. “Het doet mij in de eerste plaats al veel deugd dat mensen mee denken over hoe ongevallen als de mijne kunnen voorkomen worden”, zegt Joeri. “Dat ze het dan ook nog eens zo goed hebben kunnen uitwerken, is helemaal mooi. Of dit hét systeem is om dodehoekongevallen te voorkomen, weet ik niet. Maar ik denk wel dat het iets is dat perfect uitgetest kan worden. Zelf denk ik nog altijd vaak na over hoe mijn ongeval had voorkomen kunnen worden. Had ik maar rechtstreeks doorgereden, wat als ik net iets later was aangekomen? Die dingen gaan nog vaak door mijn hoofd, ja.”

Joeri raakte in april 2015 levensgevaarlijk gewond bij een dodehoekongeval in Kuurne. Tot op vandaag draagt hij de gevolgen van dat ongeval. Komende zomer wordt hij voor de 29ste en 30ste keer geopereerd in het UZ Gent.

Volgende stap is systeem juridisch mogelijk maken

Of het systeem effectief ooit in de praktijk zal kunnen gebruikt worden, is nog maar de vraag. “De volgende stap is om te bekijken of het ook wettelijk gebruikt kan worden op de baan”, zegt David Demuynck van Vives. “Het is natuurlijk een rood en een groen lampje extra dat knippert, we weten niet of dat nu al mag op de openbare weg.” Het systeem is alvast heel eenvoudig en goedkoop te installeren. “Voor enkele tientallen euro’s koop je wat ledlampjes, bekabeling en een drukknop”, zegt David. “Eerst gaf de auto een foutmelding toen we het installeerden, maar daar hebben de studenten iets op gevonden.”

Ambulance van de toekomst

Voor de studenten autotechniek was het installeren van het systeem tegen dodehoekongevallen een onderdeel van een project waarbij ze een ambulance ter beschikking kregen van het AZ Groeninge. “De studenten hebben er een frigo en een televisie in geplaatst, net zoals een bureau om sollicitatiegesprekken af te nemen. De ideeën voor de ambulance van de toekomst waren bijvoorbeeld om er drones in te steken die vliegensvlug een AED-toestel naar een patiënt kunnen sturen.” Het AZ Groeninge zal de ambulance nu inzetten als mobiel kantoor voor events en jobdagen.