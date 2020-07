Slaapkamer jong koppel vernield door brand in Kortrijks centrum LSI

21 juli 2020

00u10

Bron: LSI 17 Kortrijk In het centrum van Kortrijk heeft een brand de slaapkamer in het appartement van een jong koppel vernield. Vermoedelijk zorgden brandende kaarsen voor het vuur. Het appartement is voorlopig onbewoonbaar.

Rond 22.45 uur stelde de mannelijke helft van het koppel vast dat er brand in de slaapkamer was uitgebroken. Hij alarmeerde de hulpdiensten en vluchtte samen met zijn vriendin uit het appartement. De slaapkamer was ondergronds gelegen en raakte vernield door de brand. Vermoedelijk lagen brandende kaarsen aan de oorzaak. Door de brand-, rook- en roetschade is het appartement voorlopig onbewoonbaar. Twee bovenliggende appartementen in het statige herenhuis in de Noordstraat bleven gespaard. Tijdens de bluswerken bleef de Noordstraat voor het verkeer afgesloten vanaf de Menenpoort tot aan de Noordbrug.

Een half uurtje eerder had de brandweer van de zone Fluvia al een brand geblust aan de achtergevel van een woning in de Tuinwijklaan in Bissegem (Kortrijk). Daar vatte een vuilnisbak vuur en veroorzaakten de vlammen ook schade aan de houten gevelbekleding. Die bleef evenwel beperkt.