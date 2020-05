Skateparken in Groot-Kortrijk heropenen zonder tijdslimiet Peter Lanssens

21 mei 2020

10u35 6 Kortrijk Een test liep goed. De stad beslist daarom meteen alle skateparken in Kortrijk en deelgemeenten te heropenen. “We vertrouwen op een goed gebruik. Het is een eerste stap om op een veilige manier weer meer speelruimte te bieden”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a).

De test gebeurde woensdagnamiddag en -avond, in de skatebowl in Kortrijk en op het skatepark Luxaplast in Marke. De kinderen en jongeren respecteerden alle richtlijnen in tijden van corona. De volgende skateparken zijn nu open: de skatebowl in de IJzerkaai in Kortrijk, Luxaplast in Marke, Ledeganck in Aalbeke en de skateparken in Kooigem en Rollegem. Het skatepark White Star in Bellegem opent vanaf juni.

Er zijn geen tijdsbeperkingen, wat een maximale spreiding van bezoekers en een minimum aan risico’s moet opleveren. De algemene coronaregels, zoals minimaal anderhalve meter afstand bewaren, blijven wel van kracht. De stad doet hiervoor een beroep op de burgerzin van elke bezoeker.

Vrijwilligers, die vaste bezoeker zijn, houden toezicht. Zij staan in contact met jeugdcentrum Tranzit. Indien richtlijnen niet voldoende nageleefd worden, worden nieuwe maatregelen genomen. Wie minimaal 18 jaar is en toezicht wil houden aan een skatepark, kan zich nog altijd melden op de site van Tranzit.