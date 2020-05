Skateparken heropenen onder strenge voorwaarden, Kortrijk zoekt toezichters Peter Lanssens

18 mei 2020

18u13 0 Kortrijk De skateparken heropenen, te beginnen met twee testdagen in de skatebowl in Kortrijk en Luxaplast in Marke, op woensdag 20 en zaterdag 23 mei, telkens van 15 tot 21 uur. “Ik hoop dat we binnenkort ook speelpleinen kunnen heropenen”, zegt schepen van Jeugd Bert Herrewyn (sp.a). Er zijn wel nog vrijwilligers nodig om de skateparken onder strenge voorwaarden open te houden.

In de skatebowl mogen maximum tien personen tegelijk. Luxaplast opent voor maximum veertig personen tegelijk. Er staat per skatepark minstens een toezichter, met ondersteuning van een jeugdwerker van jeugdcentrum Tranzit en de politie. Vooral nagaan of de regels rond ‘social distancing’ nageleefd worden, is van belang. Alle skaters, bladers, steppers en BMX’ers vullen op een lijst hun tijdstip van bezoek in en ondertekenen bij aankomst de ‘coronacode’, waarin ze verklaren dat ze geen symptomen vertonen, afstand en veiligheid respecteren, niet samenscholen en/of rondhangen en de toezichter en andere gebruikers respecteren. Er zal op het terrein van de skatebowl in de IJzerkaai en Luxaplast in de Markebekestraat desinfecterende handgel zijn.

Als het een succes is en als er genoeg toezichters zijn, kan het aanbod verder uitgerold worden naar andere skateparken op openbaar domein in Rollegem, Bellegem, Kooigem en Aalbeke. schepen Bert Herrewyn

Polsbandje

Iedereen krijgt een polsbandje, met het uur van aankomst op. Indien er een wachtrij is, wordt er na een uur gebruik plaats gemaakt voor nieuwe bezoekers. Er is één toegang per skatepark, met een infobord bij. Waar de wachtrij komt, waarschuwen stickers op de grond om afstand te bewaren. Na de openingsuren sluiten de skateparken. “Als het een succes is en als er genoeg toezichters zijn, kan het aanbod verder uitgerold worden naar andere skateparken op openbaar domein in Rollegem, Bellegem, Kooigem en Aalbeke”, vertelt schepen Bert Herrewyn. “Het is een eerste stap in de exitstrategie voor onze kinderen en jongeren.”

Nu nog genoeg vrijwilligers vinden, om er toezicht te houden. Wie minimum 18 jaar is, kan zich vanaf dinsdag 19 mei kandidaat stellen door op de website van het jeugdcentrum Tranzit in te schrijven. Hoe meer geschikte vrijwilligers er zijn, hoe meer openingsmomenten en -uren er bijkomen op de skateparken.