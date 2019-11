Site Van Marcke van 32 voetbalvelden groot wordt nieuw duurzaam stadsdeel: huizen, scholen en werk op wandelafstand Peter Lanssens

13 november 2019

15u10 5 Kortrijk De site Van Marcke tussen de Weggevoerdenlaan en Pottelberg in Kortrijk wordt omgevormd tot een nieuw stadsdeel met plaats voor woningen, flats, kmo’s, kantoren, scholen, handel, ambachten, groen en ontspanning. Het winnende voorstel komt van het collectief UAU uit Hasselt en Omgeving uit Antwerpen. “Het is een van de belangrijkste stadsvernieuwingsprojecten voor de komende tien jaar”, zegt schepen van Wonen en Bouwen Wout Maddens (Team Burgemeester).

Wat er precies zal komen op het grotendeels leegstaande terrein van zestien hectare is nog niet duidelijk. Maar er is wel een belangrijke stap gezet, nu het Team Vlaamse Bouwmeester uit 68 inzendingen het voorstel van UAU en Omgeving kiest om er de site een nieuw gezicht te geven, waarbij er niet van uitgegaan wordt om alle huidige panden op de site te slopen en enkel voor nieuwbouw te gaan. Maar om de historische kracht van de site in het masterplan te behouden en niet alles af te breken. Zo heb je op het terrein bijvoorbeeld een paviljoen van kunstwerkstede De Coene, waarmee interieurspecialist Van Marke op de wereldexpo van 1958 in Brussel uitpakte.

We gaan voor een duurzaam, toekomstgericht en generatiebestendig project, om er jonge gezinnen en werknemers aan te trekken. CEO Caroline Van Marcke

Pottelpark

“We gaan voor een duurzaam, toekomstgericht en generatiebestendig project, om er jonge gezinnen en werknemers aan te trekken”, zegt CEO Caroline Van Marcke. “We maken een statement van hoe wij morgen op een duurzame manier samen kunnen leven, leren, denken en doen. Het wordt een samenlevingsvorm van het volgende decennium, die voldoet aan de nieuwste trends en eisen”, aldus de CEO. Er zal zeker ruimte zijn voor wonen, met woningen en flats. Ook voorzien: ruimte voor kmo’s, ambachten en startende bedrijven. Onderwijs krijgt er eveneens plaats. Zo wordt er bekeken wat er mogelijk is voor de hogeschool West-Vlaanderen (Howest) en de secundaire school Athena Pottelberg. Verder kan handel er een plaats krijgen en eventueel een kinderdagverblijf. Nog voorzien: groen, met een Pottelpark, en ontspanning, met bijvoorbeeld een Van Marckeplein en gelegenheid om te sporten en te exposeren in het nieuw stadsdeel. Elk huidig gebouw krijgt een eigen ‘paspoort’. Om telkens aan te geven welke elementen waardevol zijn en eventueel bewaard moeten blijven. Wat verder van belang is: er komen nieuwe fiets- en wandelpaden op het terrein.

De samenwerking tussen de Vlaamse Bouwmeester en Van Marcke, één van de vlaggenschepen van de Kortrijkse economie, garandeert dat het nieuwe stadsdeel een modelsite wordt om er te wonen, te werken, te leven en te ondernemen. Schepen Wout Maddens

Modelsite

Het project wordt de komende tien jaar uitgerold, met Van Marcke als eigenaar van de grond. Het is nu aan geïnteresseerden om zich aan te melden. Zo hebben er al bedrijven interesse, maar namen worden nog niet gegeven. Van Marcke blijft er ook zelf aanwezig, met een toonzaal. Er zal een curator aangesteld worden om de eenheid en kwaliteit van de ontwikkeling van het terrein te bewaken en te sturen. “We tekenen een nieuw stadsdeel uit op amper achthonderd meter van de stationsbuurt, die momenteel vernieuwd wordt”, zegt schepen Wout Maddens. “De samenwerking tussen de Vlaamse Bouwmeester en Van Marcke, één van de vlaggenschepen van de Kortrijkse economie, garandeert dat het nieuwe stadsdeel een modelsite wordt om er te wonen, te werken, te leven en te ondernemen.”

Opendeurdag en lasershooting

De distributie van Van Marcke zit nu al niet meer op het terrein aan de Pottelberg. De sanitairspecialist bouwde een nieuw distributiecentrum van 60 miljoen euro op de uitbreiding van de transportzone LAR langs de autosnelweg E17 in Aalbeke. Wie het potentieel van het terrein van Van Marcke in de Weggevoerdenlaan wil ontdekken, is er op zaterdag 14 december vanaf 10 uur welkom op een opendeurdag. Ook leuk: er is op donderdag 19 december vanaf 16 uur een lasershooting en winterbar in de leegstaande magazijnen, in het kader van De Warmste Week op Studio Brussel. De opbrengst gaat naar GoodPlanet Belgium, dat jong en oud inspireert om een duurzame samenleving te realiseren. Info over ‘shoot & shake @ The Winter Warehouse bij Van Marcke: klik hier.