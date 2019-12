Sint-Vincentius opent infopunt dementie Peter Lanssens

27 december 2019

11u16 0 Kortrijk Er zijn op vandaag in Vlaanderen 131.818 mensen met een vorm van dementie. De verwachting is dat hun aantal tegen 2035 naar 188.183 stijgt. Bovendien woont bijna 65 procent van personen met dementie thuis. Woonzorgnetwerk Sint-Vincentius opende in Kortrijk een infopunt dementie.

Je krijgt in het infopunt gratis info en advies. “We spelen zo op de toenemende vraag naar haalbare (zorg)oplossingen voor personen met dementie en hun directe omgeving in”, zegt Koen Aelvoet. Het infopunt dient voor personen met dementie die geen kansen willen missen om zo lang mogelijk kwaliteitsvol thuis te wonen, voor mantelzorgers om hen te ondersteunen in hun vaak zware zorgtaak en voor professionele hulpverleners om de nieuwste ontwikkelingen in zorggerelateerde onderwerpen over dementie te leren kennen. Het infopunt is zonder afspraak elke dinsdag van 9 tot 12 uur in De Wijngaard in de Sint-Janslaan 2 en elke woensdag van 9 tot 12 uur in De Gulden Sporen in de Gentsestraat 14-20 open. Je kan ook een afspraak maken. Dan ga je naar woonzorgcentrum Sint-Vincentius op de Houtmarkt. Meer info: tel. 0483/43.00.95 of mail naar koen.aelvoet@gvo.be.