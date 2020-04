Sint-Michielsbeweging stuurt paaspakketten naar 75 gezinnen in nood Peter Lanssens

09 april 2020

15u37 1 Kortrijk Ook de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk zit niet stil in coronatijden. Er worden tijdens de vakantie met steun van de Koning Boudewijnstichting en particulieren paaspakketten aan huis gebracht bij 75 gezinnen in nood.

De paaspakketten bevatten fruit, paaskoeken, chocolade, handcrème, een potje met bloemzaadjes, spelletjes en een springtouw om in beweging te blijven. “We voegen er ook een positieve boodschap aan toe”, zegt Tine De Leeuw van de Sint-Michielsbeweging. “Jongeren maken de pakketten en gezinnen brengen ze aan huis, met de nodige zorg voor afstand en hygiëne. Alles gebeurt samen met de Stadsboerderij Kortrijk en lokale handelaars.”

Laptops gezocht

“We voorzien kwetsbare gezinnen ook van laptops”, vertelt De Leeuw verder. “Wie een bruikbare laptop of laptops op overschot heeft, mag dat zeker melden. Zo kunnen ook kwetsbare kinderen thuis voor school blijven werken. We zorgen in deze periode verder voor educatief materiaal en voor spelmateriaal.” Wie laptop(s) wil schenken, kan mailen naar tine.sintmichiel@gmail.com.