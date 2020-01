Sint-Janslaan week dicht voor verkeer Peter Lanssens

30 januari 2020

15u53 0 Kortrijk De firma Verdium Development uit Harelbeke werkt van maandag 3 tot en met zaterdag 8 februari in de Sint-Janslaan, waar het pand met huisnummer 11, nabij winkelcentrum K, gesloopt wordt. Omdat er met een kraan gewerkt wordt en er ook een container geplaatst wordt, is de Sint-Janslaan die periode en in die zone dicht.

Gemotoriseerd verkeer dat toch in de buurt moet zijn, volgt een omleiding via de Veemarkt, Groeningelaan, Leeuw van Vlaanderenlaan, Veldstraat, Wandelingstraat, Graaf Boudewijn IX-laan en Zwevegemsestraat. De uitrit van de parking onder winkelcentrum K blijft altijd vrij in de Sint-Janslaan. Ook de inrit naar de ondergrondse parking van residentie De Wijngaard blijft vrij in de Sint-Janslaan. Fietsers en voetgangers kunnen altijd door.