Sint-Jan wil Warmste Wijk van Kortrijk worden: “Opbrengst van alle acties naar Mucovereniging” Jan Breydellaan neemt voortouw, tijdelijk café Barotheek wordt kloppend hart Peter Lanssens

24 oktober 2019

07u42 3 Kortrijk De volkse buurt Sint-Jan wil de Warmste Wijk van Kortrijk worden. “Door met zijn allen acties te organiseren, waarvan de opbrengst naar de Mucovereniging gaat. Om een buurtbewoner een hart onder de riem te steken ook. Zijn zoon is mucopatiënt”, zeggen de initiatiefnemers uit de Jan Breydellaan. Kloppend hart wordt het tijdelijke café Barotheek, vlakbij de Sint-Janskerk. En zo krijgt de wijk trouwens ook eindelijk weer een café, waar het nu aan ontbreekt.

Muco of taaislijmziekte is de meest voorkomende levensbedreigende erfelijke ziekte in ons land. Er zijn in België zo’n 1.275 mensen met muco. De meest voorkomende problemen zijn steeds terugkerende luchtweginfecties, longontstekingen, moeilijk op te hoesten slijm, buikpijn en spijsverteringsproblemen. Het tast meerdere organen aan en is niet te genezen. De mucovereniging streeft naar een beter en langer leven van alle mensen met muco in ons land, onder meer door wetenschappelijk onderzoek te steunen en financiële hulp aan te bieden.

Parochiaal gevoel

De Jan Breydellaan kiest voor de mucovereniging omdat een buurtbewoner zijn zoon mucopatiënt is. De bedoeling is om vanuit de straat en als het even kan vanuit de hele wijk acties te houden, met de Barotheek als kloppend hart. Het tijdelijke café op de hoek van de Jan Breydellaan en Sint-Jansplein opent op vrijdag 1 november. Waar vroeger apotheek Verstraete een afdeling had. Tal van vrijwilligers zetten er hun schouders onder. “De Jan Breydellaan is een heel toffe straat, waar mensen echt met elkaar praten”, vertelt Tone Naessens. “Ik woon er al sinds 1984. Er woonden hier toen vooral gepensioneerden, maar nu zijn er heel veel jonge mensen bijgekomen. Het leeft. Zo waren er op onze zomerbarbecue in de Jan Breydellaan 153 aanwezigen. Je hebt trouwens in de hele wijk een parochiaal gevoel. We gaan er allemaal samen voor. Want nu de Warmste Week van Studio Brussel naar Kortrijk komt, willen we ook zelf ons steentje bijdragen. Door de Jan Breydellaan tot de Warmste Straat om te toveren. Er wonen zeker vijfhonderd mensen in de laan, elk met hun eigen talenten. En hopelijk wordt de hele Sint-Janswijk meteen ook de Warmste Wijk van Kortrijk.”

Optredens

Het gezellige drank- en eetplekje zal acht weekends op rij open zijn, tot en met 22 december. “We hebben een levendige buurt, waar er al tal van initiatieven zijn”, vertellen de Jan Breydellaners. “Maar aan een echt café ontbreekt het ons. Bolwerk verliet de Veldstraat. Staminee den Boulevard in de Groeningelaan is dicht en De Villa van WZC De Korenbloem is in het weekend gesloten. Barotheek opent dus op de perfecte plaats op het juiste moment. Barotheek is vanaf 1 november telkens open op vrijdag van 16 tot 22 uur, op zaterdag van 14 tot 22 uur en op zondag van 10.30 tot 17 uur. We bieden lekkere drankjes, zo is er een samenwerking met brouwerij Omer Vander Ghinste, en kleine happen aan. Er is koffie, taart en soep. We voorzien een kinderhoek en loungeruimte, plannen optredens van bands van hier en houden een tombola met prijzenkast. Barotheek zal alle kleine en grote verkoopacties van buren en supporters ondersteunen, zoals het maken van wafels en armbandjes. Je zal hier ook gadgets van de Mucovereniging kunnen kopen. Het is pas een begin. We zijn er zeker van dat er nu heel wat acties zullen ontstaan, in de hele wijk hopelijk. Alle opbrengsten gaan integraal naar de Mucovereniging.”

Film in Sint-Janskerk

Wie zich wil inleven in de wereld van jonge mensen met taaislijmziekte, is op vrijdag 13 december om 19.30 uur welkom in de Sint-Janskerk. Waar de film Five Feet Apart wordt getoond. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en zijn te krijgen in de Barotheek, bij Eddy Denys (tel. 0498/97.72.58) of bij Tone Naessens (tel. 0485/56.52.06). Wie een actie voor de Mucovereniging wil houden, stuurt een mail met uitleg naar dewarmstestraat@gmail.com. Een spontane gift geven kan ook, op het rekeningnummer BE29 9733 7395 7464 met als boodschap ‘De Warmste Straat, Jan Breydellaan Kortrijk’. Barotheek volgen kan op de gelijknamige Facebookpagina. De organisatoren danken hoofdsponsors Apotheek Verstraete, Filter&Co, Drukwerk, Bellisima, Libeert, Symfonie en Geers.