Sinksenfeesten worden groener: stad zet 25.000 unieke herbruikbare bekers in Peter Lanssens

03 juni 2019

13u59 0 Kortrijk Vanaf 1 januari 2020 is in Vlaanderen het serveren van drank in wegwerpbekers verboden op publieke evenementen. De stad Kortrijk speelt daar al op in door komend weekend op de Sinksenfeesten 25.000 herbruikbare bekers in te zetten. Ze zijn van sterk en krasbestendig kunststof polypropyleen gemaakt. De stadsbekers worden voortaan op alle publieke evenementen ingezet.

Weg met de hopen plastic wegwerpbekers ’s morgens vroeg op de feestpleinen tijdens Sinksen. Die er rondslingeren en opgeruimd moeten worden. “Het valt niet precies uit te rekenen”, zegt schepen van Milieu Bert Herrewyn (sp.a). Het gaat sowieso over tonnen. Onaanvaardbaar, wil je Sinksen écht ecologischer maken.

De bekers zijn heel sterk. We krasten er zelfs met sleutels op om dat te testen. Kelly Detavernier

Sterk en krasbestendig

Stadsgraficus Yves Debaes ontwierp nu een unieke stadsbeker met visjes op, een knipoog naar een Leie zonder plastic afval. De stad liet 25.000 exemplaren maken bij Eco Cup, voor 8.000 euro en in samenspraak met de provincie. Het zijn matte bekers in kunststof polypropyleen. Ze kunnen meerdere keren hergebruikt worden, zonder daar nu exacte cijfers over te geven. “Het is te zien hoe intens je zo’n beker gebruikt. Maar ze zijn heel sterk. We krasten er zelfs met sleutels op om dat te testen. Ze zien er ook niet snel vuil en versleten uit”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). “Het zijn bekers van 25 centiliter omdat dat de meest courante maat is.”

Breed draagvlak

Zo’n 85 procent van de Sinksen-organisatoren gebruiken de stadsbekers zoals in het Begijnhofpark en Boerenhol, aan de Leieboorden, op het Vandaleplein, Houtmarkt, Schouwburgplein en Grote Kring. Dat is zelfs op de Vlasmarkt, in enkele cafés in de uitgaansbuurt in de Reynaertstraat én op Kortrijk Loopt zo. Er is dus een breed draagvlak. “Herbruikbare bekers inzetten is pas vanaf 2020 een verplichting. Maar we overtuigen nu al veel organisatoren, om tegen 2020 voorbereid te zijn”, zegt schepen Herrewyn. Er wordt op enkele pleinen ook met andere herbruikbare bekers gewerkt, van brouwerijen Omer Vander Ghinste en De Brabandere. Een herbruikbare stadsbeker kost op Sinksen 1 jeton (1,10 euro). Wie de beker op het einde van een bezoek aan de Sinksenfeesten inlevert, krijgt een jeton terug. Wie dat wenst, kan die jeton trouwens meteen inruilen voor een stuk fruit of ander lekkers, als dank om de beker correct te gebruiken. Gaan bezoekers de bekers niet massaal meenemen naar huis, als hebbeding? “We kunnen er altijd bijbestellen, geen probleem”, zegt schepen Bert Herrewyn. “Want Sinksen is pas het startschot. We zetten de stadsbekers voortaan op alle publieke evenementen in Kortrijk in.”

We huren twee vaatwasmachines, om tot 30 glazen én bekers per minuut te kunnen wassen op de Sinksenfeesten. Karl De Preter van Rotary Kortrijk Groeninghe

Vaatwasmachines

De organisatoren zien het zitten. “We steunen het. Wie vroeger tien gebruikte plastic wegwerpbekers bij ons inleverde, kreeg een jeton als dank. Kinderen deden dat graag, weggegooide bekers inzamelen en bij ons inleveren. Maar toch bleef de vuiligheid achteraf nog altijd gigantisch groot”, zegt Karl De Preter van Rotary Kortrijk Groeninghe. De serviceclub brengt tijdens Sinksen kinderanimatie in het Begijnhofpark. “We huurden vorig jaar een vaatwasmachine om ter plaatse glazen voor speciaalbieren Omer en LeFort te kunnen wassen. Zo’n machine kan tot dertig glazen per minuut aan. We huren deze keer twee vaatwasmachines. Om ook de stadsbekers snel te kunnen wassen. Die bekers kunnen de temperatuur in zo’n vaatwasmachine perfect aan”, aldus Karl De Preter. De stad zal tegelijk een aanbesteding uitschrijven. Om een gespecialiseerde firma alle herbruikbare bekers telkens nog eens grondig te laten reinigen, na elk publiek evenement. Maar is het de moeite wel waard?

Minder drukwerk

“Zeker”, benadrukt Bert Herrewyn. “We vermijden bergen wegwerpbekers. Wat minder afvaltransport en -verbranding en een gunstiger restafvalcijfer oplevert. We leveren trouwens ook op andere vlakken inspanningen. Het drukwerk op Sinksen is een mooi voorbeeld. Dat vermindert, door de digitalisering. Zo zijn er nu nog 600 in plaats van 1.000 affiches, 10.000 in plaats van 20.000 programmafolders en geen flyers meer (vroeger 5.000).”