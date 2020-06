Sinksenfeesten kostten evenveel als andere jaren: ‘Corona krijgt ons niet klein’ Joyce Mesdag

01 juni 2020

16u21 0 Kortrijk Kortrijk heeft 150.000 euro geïnvesteerd in de Sinksenfeesten dit jaar, hetzelfde bedrag als anders, maar dan zonder dat daar inkomsten van drankverkoop en dergelijke tegenover stonden.

“Je kan inderdaad stellen dat we even goed niets hadden kunnen organiseren, maar dat wilden we niet doen”, zegt burgemeester Vincent Van Quickenborne. “Sinksen is zó belangrijk voor de Kortrijkzaan, we wilden niet ‘niets’ doen. Dit weekend was ook een statement: corona krijgt ons niet klein.”

Van zaterdagavond tot maandagavond middernacht was er de klok rond van alles te beleven online: naast Ozark Henry en Niels Destadsbader werden er ook optredens van Amenra, Compact Disk Dummies,.. uitgezonden. Vanavond staat nog Brihang op het programma, om 20.30u, vanuit De Kreun.

Daarnaast werden inwoners van Kortrijk ook opgeroepen om -individueel- te gaan lopen, zodat alle loopsessies samen 8500km zou opleveren, iets dat in de loop van deze namiddag normaal zal lukken. Tal van horecazaken boden een takeaway-special aan naar aanleiding van Sinksen. Inwoners werden opgeroepen om hun stoep in te kleuren, de gekende rommelmarkt werd een online rommelveiling, enz.

“Het was een atypische Sinkeneditie, maar ik denk echt dat die ons jaren nog zal bijblijven”, zegt van Quickenborne.