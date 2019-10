Sinksenfeesten in 2020 herdenken en eren Johny Turbo Peter Lanssens

04 oktober 2019

17u33 1 Kortrijk Het vierdaags stadsfestival Sinksen staat in 2020 in het teken van Johny Turbo, omdat het volgend jaar 20 jaar geleden is dat de Kortrijkse volkszanger overleed. Hij zal voor eeuwig herinnerd worden door liedjes zoals ‘Vis in de Leie’ en ‘Slekke’.

De stad roept nu al iedereen op om met het thema Turbo aan de slag te gaan en er een eigen (ludieke) interpretatie aan te geven. Zo wordt er naast organisatoren, kunstenaars en enthousiastelingen ook gerekend op inspanningen van de horeca. Zo kunnen ze bijvoorbeeld iets plezants op hun terras plannen. Verwondering staat centraal. Wie verder een plein wil invullen, met een idee voor een optreden zit of nog andere voorstellen heeft, vult uiterlijk tegen 21 oktober een voorstel in via het inschrijvingsformulier op www.sinksen.be. Op een infomoment op 1 oktober daagden alvast al vijftig enthousiastelingen op. “We willen dat de hele stad Sinksen ademt en leggen de lat hoger”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA). O ja, voor wie al aan het aftellen is: de volgende Sinksenfeesten zijn van 7 tot en met 10 juni 2020.