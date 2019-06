SINKSEN. VIDEO. Raap peuken op aan ’t Fonteintje Peter Lanssens

06 juni 2019

15u16 0 Kortrijk Kortrijk bindt zoals bekend de strijd aan tegen peuken op de grond. De natuur heeft tot twaalf jaar nodig om een peuk af te breken. Daarna blijven er microplastics uit de filter achter, die in waterlopen zoals de Leie belanden en er vissen vergiftigen. Er is op Sinksen een ‘grote peukenraapactie’.

Die vat zondag om 16 uur op de verlaagde Leieboorden aan. “We rapen in twee uur zoveel mogelijk peuken op en verzamelen die omstreeks 18 uur ter hoogte van café ‘t Fonteintje”, zegt schepen van Nette Stad Ruth Vandenberghe (Team Burgemeester). Er tekenen al tal van mooimakers present. Maar de bedoeling is dat zoveel mogelijk bezoekers op de Sinksenfeesten even de tijd nemen om mee peuken te helpen oprapen.