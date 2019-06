SINKSEN. Verlaagde Leieboorden verwelkomen Punika Oase Peter Lanssens

06 juni 2019

14u59 0 Kortrijk De uitbaters van bruine kroeg en eethuis ’t Fonteintje, eethuis Streat en tacozaak Manuel Kartel slaan op Sinksen de handen in elkaar met het nieuwe evenement Punika Oase op de verlaagde Leieboorden, op de Verzetskaai.

Vier dagen lang, telkens vanaf 18 uur, pik je er in een oase van exotisch groen en fonteintjes optredens mee. Vrijdag is dat Ploatn Vo De Moatn, zaterdag komt dj Fred Hush, zondag tekent de vzw Tacticz present met drum-‘n-bass en alternatieve elektronische muziek en maandag komt het ensemble Born To Jazz Movement. “Wie verkleed in een jungletenue naar hier komt, krijgt een gratis cocktail”, zeggen Niels Lybeer van ’t Fonteintje en Charly Vandenheede van Streat. “We delen ook gratis fruit uit zoals watermeloenen en we verkopen lekkere hapjes zoals taco’s en buikspek. Laat je niet tegenhouden door slecht weer, want er zal een tent zijn. De terrassen blijven staan. Punika Oase moet een traditie worden. We hopen de volgende jaren te groeien. De verlaagde Leieboorden vragen om leuke festiviteiten”, aldus de horecabazen. Info staat op de Facebookpagina Punika Oase Sinksen.