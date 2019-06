SINKSEN. Koop cannabis light in automaten Peter Lanssens

15u04 9 Kortrijk Wie tijdens de Sinksenfeesten cannabis light wil, trekt naar ‘wietwinkel’ De Boeren op de Graanmarkt. Er staan vanaf vrijdagnamiddag drie automaten voor de zaak en één in de zaak.

Je kan er cannabisbloemen in een soort van sigarettendoosjes uithalen. Twee gram kost 18 tot 20 euro, drie gram 25 tot 30 euro. High worden lukt wel niet. Het betreft hennep met een THC-waarde van minder dan 0,2 procent. Er komt enkel een roes bij kijken als de waarde van de psychoactieve stof THC meer dan 0,2 procent is. Cannabis light is interessant voor wie van gewone cannabis af wil. Je vraagt wel eerst een munt in de winkel om de automaat te gebruiken. Zo voorkomt de zaak dat minderjarigen cannabis kopen. “We wilden eerst ook een automaat op het Casinoplein zetten tijdens Sinksen”, zegt medezaakvoerder Nicolas De Bouverie. “Maar daar hebben we geen vergunning voor. Onze fout, we hebben het administratief gewoon over het hoofd gezien. Er zal hooguit een demonstratietoestel op het Casinoplein staan, maar dan wel zonder de cannabisbloemen in daar.”