Sinksen in uw kot vieren? Gainsbar brengt festival pakketten tot bij u thuis Peter Lanssens

27 mei 2020

12u07 0 Kortrijk De eerste virtuele Sinksenfeesten ooit in Kortrijk, van zaterdag 30 mei tot en met maandag 1 juni. We vieren ze helaas noodgedwongen in ons kot, in onze eigen bubbels conform de coronaregels. Maar laat ons er vooral het beste van maken. Zo verzacht biercafé Gainsbar de pijn door met de verdeling van rijkgevulde Sinksen festival pakketten te starten, voor bij de liefhebbers thuis.

Je kiest tussen twaalf streekbieren van Kortrijkse brouwers of een ‘katerkop versie’, met twee flessen huisgemaakte picon vin blanc van 0,7 centiliter. Elk pakket omvat verder een line up van wat er (virtueel) allemaal te beleven is tijdens het verlengde weekend, een festival survival voedsel kit, een herbruikbare beker, festival merchandise, spelletjes, een ‘anti hangover’ kit, een Win for Life ticket, een korting voor Dranken Pauwels, decoratiemateriaal zoals een slinger en feesthoed en nog vele leuke extraatjes. Een pakket kost 35 euro. Bestellen doe je voor vrijdag 29 mei. De pakketten worden netjes tot aan huis gebracht.



“We kijken voorzichtig naar de heropstart van de horeca uit”, zeggen de uitbaters van Gainsbar op de Vlasmarkt. “Maar het systeem met bierpakketten zal in de toekomst sowieso regelmatig terug opduiken zoals met vader- en moederdag, voor verjaardagen, tijdens de eindejaarsperiode, enzovoort. Het slaat aan, want we maken er nieuwe klanten mee. Het is een positieve benadering van de coronacrisis. We lanceren binnen twee weken trouwens ook ons nieuw huisbier, in blik voor ecologische redenen. Een frisse IPA met een alcoholgehalte van 5 procent en met de naam ‘Jackie’s badwater’. Gebrouwen door BramBrass Bieren”, aldus de zaakvoerders.

Een ‘Sinksen fauxfestival pret pakket’ bestellen: www.vrijdagpintjes.be. Wie het programma van de virtuele Sinksenfeesten wil ontdekken: www.sinksen.be.