SINKSEN. Desert Bar verdubbelt in omvang Peter Lanssens

06 juni 2019

15u14 0 Kortrijk Wie een oase met oosterse sferen op Sinksen zoekt, pikt Desert Bar van de hippe eetbar Nude op het Casinoplein mee. De bar verdubbelt dit jaar in omvang en kan tot 400 bezoekers tegelijk aan.

Je kan er uitblazen in een lounge bar, genieten van allerlei dranken en tapas of je uitleven op een dansvloer. “Het wordt een Kortrijks feest, het zijn zo goed als allemaal Kortrijkzanen die optreden”, zeggen zaakvoerders Louis Ottevaere en Feysal Ghafelzadeh. “En we zijn erg toegankelijk. Een pintje in een glas kost hier 2,50 euro. We hebben ook lekkere cocktails en mocktails.” Vrijdag staan urban waves, RnB en hip hop centraal. Zaterdag weerklinkt techno, house en elektronische muziek met BAIXO, Gérald van Criss Cross en Adrian. Zondag weerklinkt disco en funk. En maandag is er een closing party met als hoogtepunt een optreden van Lomme. Zaterdag, zondag en maandag is er in de vooravond ook telkens een rustiger moment met de Radio Desert bar. “En we hebben een grote stretchtent, bij slecht weer kan je hier komen schuilen”, aldus de uitbaters. Info: www.sinksen.be.