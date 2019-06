SINKSEN. De politie patrouilleert, ook te paard Alexander Haezebrouck & Peter Lanssens

15u00 4 Kortrijk De politie zet tijdens de Sinksenfeesten niet enkel voet- en fietspatrouilles in, om zich makkelijk tussen bezoekers te bewegen en incidenten sneller aan te pakken. Er komt versterking, van de federale politie te paard.

Alle politiemensen op het terrein worden bovendien ondersteund vanuit de lokale dispatching, waar de beelden van het cameranetwerk in de binnenstad permanent gemonitord worden. Veel straten, parken en pleinen zijn tot en met maandagavond 10 juni verkeersvrij. De ondergrondse parkeerhavens en randparkings zijn bereikbaar. Maar wie kan, komt best te voet of met de fiets naar Sinksen. Wie getuige is van een incident of verdachte zaken, personen of voertuigen ziet, belt naar het verkort oproepnummer 1701. “Je belt beter een keer te veel dan te weinig”, zegt politiewoordvoerder Thomas Detavernier.