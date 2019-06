SINKSEN. Betaal voor het laatst met FIK-jetongs Peter Lanssens

06 juni 2019

15u19 3 Kortrijk Wie nog jetongs van Feest In Kortrijk (FIK) heeft thuis, neem ze zéker mee naar Sinksen. Want je gebruikt ze voor het laatst op de feesten.

Wie nog jetongs nodig heeft, krijgt ze aan 1,10 euro per stuk aan verkooppunten op het Vandale- en Schouwburgplein, aan de verlaagde Leieboorden, op de Houtmarkt en in het Begijnhofpark. Heb je op het einde van de feesten jetongs over? Je kan er nog snel een zomers stuk fruit mee kopen of de jetongs aan een goed doel doneren op Sinksen. “We gaan in 2020 voor een digitaal en meer duurzaam betaalmiddel op Sinksen. Op welke manier, wordt momenteel volop bekeken”, zegt schepen van Evenementen Kelly Detavernier (N-VA).