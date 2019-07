Simona blaast 100 kaarsjes uit Joyce Mesdag

11 juli 2019

Simona De Wit uit Kortrijk heeft haar 100ste verjaardag gevierd. Simona was enig kind vroeger. Ze is nooit getrouwd, en heeft zelf geen kinderen. In haar loopbaan heeft ze lesgegeven in Deerlijk, en zo vaak als ze kon trok ze erop uit met de trein of de bus naar alle uithoeken van Europa. Tot haar 98ste leefde ze zelfstandig thuis. Aan 100 worden maakt ze niet veel woorden vuil. “Ik ben altijd gelovig geweest en ben dat nog steeds. Het is dan ook de Heer die beslist of ik ga of niet. Wat ik zelf daarmee te maken heb ? Ik ben altijd optimistisch geweest en kwam altijd uit voor mijn gedacht. Fietsen en eenvoudig leven, dat heb ik ook altijd gedaan.”